Oficial y confirmado | España permitirá subir al avión a todos los viajeros y pasajeros aunque tengan este documento vencido.

Viajar en avión con el DNI caducado es una de las inquietudes más comunes. En España, la normativa permite el embarque bajo determinadas condiciones, aunque no todas las situaciones se encuentran contempladas.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es fundamental, ya que actúa como identificación válida en los 27 países de la Unión Europea. Por esta razón, es habitual llevarlo en la cartera, incluso como alternativa al pasaporte.

No obstante, muchas personas no controlan la fecha de caducidad de su documento. Esto genera incertidumbre al momento de viajar, especialmente cuando el vuelo se encuentra próximo y el documento ya no está vigente, pero las agendas personales son complicadas para renovarlo de inmediato.

España permitirá subir al avión a todos los viajeros y pasajeros aunque tengan este documento vencido. Fuente: Shutterstock Jaromir Chalabala

Vuelos liberados: se puede viajar con DNI vencido en España

La normativa vigente concede un grado de flexibilidad. En efecto, “en España se permite realizar vuelos incluso con un DNI cuya validez ha expirado”.

Esta alternativa se aplica de manera particular en vuelos nacionales, donde el control de documentación es menos severo que en rutas internacionales. Sin embargo, no representa una garantía absoluta.

El marco legal que regula esta situación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y otorga a los ciudadanos españoles la facultad de viajar dentro del territorio nacional con el DNI caducado.

Los países del Espacio Schengen y de la UE mantienen acuerdos de libre circulación para titulares del DNI español en vigor. (Fuente: Ministerio del Interior de España) Ministerio del Interior de España

Requisitos de las aerolíneas antes de viajar

A pesar de que la normativa establece la posibilidad de viajar con el DNI vencido, las aerolíneas son las que toman la decisión final. En numerosas ocasiones, “las aerolíneas reservan el derecho de admisión a personas que no cumplan con las regulaciones vigentes”.

Esto significa que cada compañía aérea tiene la facultad de implementar sus propias condiciones. Algunas aceptan el DNI caducado en vuelos nacionales, mientras que otras requieren documentación válida.

Para prevenir inconvenientes, es esencial verificar los requisitos antes del embarque. En muchos casos, las aerolíneas permiten viajar si se presenta otra identificación válida, como el pasaporte.

¿Se puede volar con el DNI vencido? Requisitos y alternativas

Es fundamental revisar siempre las condiciones de la aerolínea.

Se debe llevar un documento adicional vigente, como un pasaporte.

Es necesario confirmar si el vuelo es nacional o internacional.

Se debe verificar que los datos y la fotografía del DNI sean reconocibles.

El DNI es un documento esencial en cualquier viaje. Aunque existe cierta flexibilidad en vuelos nacionales, no ocurre lo mismo en el ámbito internacional.

En un contexto de alta movilidad, esta verificación puede marcar la diferencia entre embarcar sin problemas o perder un vuelo.

Por eso, revisar la fecha de caducidad antes de viajar es una medida básica para evitar inconvenientes. También es recomendable llevar siempre un documento alternativo vigente.