Llegó el nuevo avión de carga que fortalecerá al Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional

El Ejército del Aire y del Espacio ha incorporado recientemente a su flota el avión de búsqueda y rescate más avanzado de su historia.

El pasado 24 de junio, el Ministerio de Defensa y Airbus Defence and Space formalizaron en las instalaciones de San Pablo, Sevilla, la recepción del primer C295 SAR (Search and Rescue), ensamblado íntegramente en España.

La aeronave llevará a cabo en los próximos días su vuelo de traslado hacia el Ala 46, con base en Gando (Gran Canaria), donde estará operativa para misiones de vigilancia marítima y rescate.

Se trata del sustituto directo de la flota de aviones CN-235 Vigma, en servicio desde 2008, que representa un notable avance cualitativo en términos de alcance, tecnología y capacidades tácticas.

Llegó el nuevo avión de carga que fortalecerá al Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional Airbus

Qué ofrece el nuevo C295 SAR

El C295 SAR alcanza velocidades de crucero que superan los 550 km/h y ha sido concebido para operar en contextos tanto marítimos como terrestres, ofreciendo una autonomía y un alcance que son notablemente superiores a los que posee la flota que viene a sustituir.

Entre sus principales misiones se encuentran las operaciones nacionales e internacionales de búsqueda y rescate, la vigilancia marítima a medio y largo alcance, así como la lucha contra el contrabando, la inmigración irregular y el narcotráfico.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, enfatizó durante el acto de entrega que este primer C295 SAR representa “una nueva etapa” para las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio.

El organismo enfatizó que la recepción se formalizó “con antelación respecto al compromiso previsto”, lo que pone de manifiesto la capacidad de todos los actores involucrados para colaborar “con eficacia, coordinación y responsabilidad”.

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Programa de renovación: 34 nuevos aviones y flota total de 46

El primer C295 SAR representa tan solo el comienzo de un programa de renovación considerablemente más ambicioso. En diciembre de 2023, España adquirió un primer lote de 16 C295 en configuraciones de búsqueda y rescate y patrulla marítima. Asimismo, en diciembre de 2025 se añadió un segundo pedido de 18 aviones en configuración de transporte.

Con la llegada de estas 34 nuevas aeronaves, el Ejército del Aire y del Espacio operará una flota global de 46 C295, lo que potenciará las sinergias operativas y la comunalidad logística entre las distintas versiones del mismo modelo de avión.

Este año se recibirán cuatro unidades adicionales: dos C295 SAR y los dos primeros C295 de transporte del pedido de 2025. La entrega del primer C295 en versión de patrulla marítima (MPA), considerada la variante más compleja del programa, está programada para 2028.

Desde Sevilla al mundo: el C295 domina su segmento

El C295 se ensambla en la Línea de Ensamblaje Final (FAL) de Airbus en Sevilla, que está incrementando su producción de 10 a 13 aviones anuales para atender el incremento en la demanda global.

El modelo se posiciona como el líder indiscutido de su segmento, con una cuota de mercado mundial del 85% y 335 pedidos repartidos en 39 países.

El presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, destacó la relevancia de la entrega: “Cumplir con los plazos de entrega en un programa de esta complejidad técnica reafirma nuestro compromiso con la autonomía estratégica de España y nuestra capacidad para transformar la innovación industrial en ventajas operativas reales”.