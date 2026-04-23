Luego de que Estados Unidos incautara un buque en el océano Índico que transportaba petróleo iraní, el presidente Donald Trump envió este jueves una fuerte advertencia al régimen en momentos en que escala la tensión en el estrecho de Ormuz. Esta mañana, el presidente estadounidense ordenó a su ejército que “dispare y destruya” a las pequeñas embarcaciones iraníes que bloquean el estrecho de Ormuz. A la vez, afirmó en una publicación en la red social Truth que el ejército está intensificando sus esfuerzos para desminar esa vía fluvial crucial. “He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea, que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz”, publicó Trump este jueves por la mañana. “No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. ¡Por la presente, ordeno que continúen esas operaciones, pero a una intensidad tres veces mayor!”, añadió. La amenaza de Trump llega luego de que Irán atacara el miércoles tres buques en el estrecho de Ormuz y capturara dos de ellos, en una nueva escalada de tensiones en la región. La Guardia Revolucionaria anunció la incautación de las embarcaciones MSC Francesca y el Epaminodes, y las acusó de “operar sin los permisos necesarios y manipular sus sistemas de navegación”, una “línea roja”, según un comunicado publicado por la agencia Tasnim. Tras esto, ambos barcos fueron conducidos a la costa iraní y aún no hay información sobre sus tripulaciones. Según La Guardia, el MSC Francesca está “vinculado al régimen sionista”.