Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió este miércoles el centro de Venezuela y se sintió en distintas zonas del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el organismo estadounidense, el epicentro del temblor se ubicó en el noroeste de Montalbán, en el estado Carabobo, una zona situada en la región central de Venezuela.

El movimiento se produjo a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital venezolana. Por su magnitud, el temblor fue percibido en gran parte del territorio nacional.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, por su parte, emitió un alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el sismo.

Qué informó el USGS sobre el terremoto

Según los datos preliminares del USGS, el terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, una característica que lo clasifica como un sismo superficial.

Los terremotos superficiales suelen percibirse con mayor fuerza en las zonas cercanas al epicentro, ya que la energía liberada llega a la superficie con menor atenuación. En este caso, la ubicación del evento hizo que el movimiento fuera advertido en varias regiones del país.

Reportan posibles daños y emiten alerta de tsunami en el Caribe

El terremoto que sacudió este miércoles a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que elevó la magnitud del evento a 7,5. El sismo se registró en el noroeste del municipio de Montalbán, en el estado Carabobo, a unos 300 kilómetros al este de Caracas, y tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un movimiento superficial.

Mientras las autoridades locales esperan una confirmación oficial de Funvisis, todavía se desconoce si el fuerte temblor provocó daños graves o víctimas. En Caracas y otras regiones, numerosos vecinos salieron a las calles para resguardarse, mientras en redes sociales comenzaron a circular reportes de objetos caídos, daños en viviendas y edificios, además de cortes de luz e interrupciones en los servicios de internet y telefonía. Tras el movimiento, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El antecedente de 2018 en Venezuela

El último sismo de características similares registrado en Venezuela ocurrió en 2018, cuando un terremoto de magnitud 7,3 tuvo lugar en el estado de Sucre. Aquel movimiento llegó a sentirse en al menos diez países de la región.

El nuevo terremoto vuelve a poner el foco sobre la actividad sísmica en Venezuela y en el Caribe. Hasta el momento, la información difundida corresponde a los datos iniciales del USGS, por lo que las autoridades locales podrían actualizar el reporte con nuevos detalles.