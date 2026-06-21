Colombia vota este domingo 21 de junio en la segunda vuelta presidencial que definirá quién conducirá el país durante el período 2026-2030.

La contienda enfrenta a dos candidatos que representan extremos opuestos del espectro político: Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, los dos candidatos que más votos obtuvieron en la primera vuelta del 31 de mayo, sin que ninguno alcanzara la mayoría absoluta necesaria para ganar en una sola jornada.

Elecciones en Colombia: qué se vota

Los colombianos elegirán al presidente y vicepresidente de la República para el período 2026-2030. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

En Colombia, para ganar en primera vuelta se necesita obtener más del 50% de los votos válidos; si ningún candidato lo logra, los dos más votados van a un ballotage tres semanas después. Las urnas estarán abiertas de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

El operativo electoral incluye a más de 400.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el país. Shutterstock

La jornada viene precedida por cierta tensión logística y de seguridad: en Bogotá rige ley seca desde las 18 horas del viernes 19 de junio hasta el mediodía del lunes 22, y la Policía Nacional advirtió que hay casi un centenar de municipios con riesgos electorales en los que reforzó el despliegue preventivo.

Abelardo de la Espriella: el abogado outsider que ganó la primera vuelta

De la Espriella obtuvo 9.515.558 votos en la primera vuelta, el 43,63% del total, quedando primero en la contienda y dejando afuera a la candidata uribista Paloma Valencia.

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, de la Espriella creció en Montería, en la costa Caribe colombiana. Abogado penalista de formación, construyó su carrera representando clientes de alto perfil, lo que le otorgó una visibilidad mediática inédita para un litigante en Colombia.

Fuente: EFE Ernesto Guzmán

Entre sus casos más controvertidos figuran la defensa de Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, y de David Murcia Guzmán, condenado por la mayor estafa piramidal de la historia colombiana.

Con su movimiento Defensores de la Patria, comenzó su impulso político a fines de 2025 y se consolidó como el nombre del voto antipetrista. Su imagen combina la estética del éxito personal —tiene una marca de ropa, una línea de licores y grabó dos discos de ópera italiana— con un discurso de orden, seguridad y confrontación con la izquierda. Nunca ha ocupado un cargo público y presenta esa ausencia como prueba de que es “el verdadero outsider”.

Abelardo de la Espriella aseguró que gobernaría un solo mandato y luego se retiraría de la vida pública. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Sus propuestas centrales incluyen terminar los procesos de paz con grupos armados, legalizar el porte de armas para civiles, impulsar megacárceles de alta seguridad al estilo de El Salvador de Nayib Bukele y sacar a Colombia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También propone eliminar ministerios y recomponer las relaciones con Israel, rotas por Gustavo Petro.

Su fórmula vicepresidencial es José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio durante el gobierno de Iván Duque, una elección que apuntó a contrarrestar las críticas por su falta de experiencia en gestión estatal.

Iván Cepeda: el senador de los derechos humanos que quiere profundizar el petrismo

Iván Cepeda Castro tiene 63 años y es sociólogo de formación. Su trayectoria política está marcada por su origen familiar: es hijo de Manuel Cepeda Vargas, líder de la Unión Patriótica asesinado en 1994, lo que lo vinculó desde temprano a las causas de derechos humanos y la memoria histórica. Antes de su etapa legislativa, lideró el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Su candidatura por el Pacto Histórico representa la defensa del legado de Gustavo Petro. A pesar de su peso político, su perfil es legislativo e ideológico, sin experiencia en cargos ejecutivos como alcaldías o gobernaciones.

EFE / Carlos Ortega

Su programa de gobierno, titulado “El poder de la verdad”, se organiza en torno a lo que llama cinco “revoluciones”: ética, social, económica, territorial y agraria.

Entre sus propuestas centrales figuran convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria mediante la redistribución de tierras, ampliar el programa Colombia Mayor de 3 a 5 millones de beneficiarios adultos mayores, extender los programas de renta para jóvenes y personas con discapacidad, y crear un Banco del Pueblo para que los recursos lleguen directamente a las comunidades sin intermediarios. También propone continuar los diálogos de paz con grupos armados, aunque con la condición de que cesen previamente los asesinatos de líderes sociales.