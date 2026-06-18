El presidente de Argentina expresó públicamente su apoyo al candidato presidencial colombiano y afirmó que la elección definirá el rumbo económico y político que seguirá el país en los próximos años.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el presidente de Argentina, Javier Milei, se involucró en la campaña electoral al manifestar públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella. El pronunciamiento se produjo a través de las redes sociales del mandatario argentino y rápidamente generó repercusiones en distintos sectores políticos de la región.

Según explicó Milei, ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que analizaron temas relacionados con la economía, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. El jefe de Estado sostuvo que comparten una visión sobre las prioridades que debería asumir el próximo gobierno colombiano.

El respaldo adquiere relevancia por producirse en la recta final de la campaña presidencial. Además, representa una de las muestras de apoyo internacional más explícitas que ha recibido De la Espriella antes de que los ciudadanos vuelvan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Javier Milei expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta

El mandatario argentino confirmó públicamente su respaldo al candidato colombiano mediante un mensaje difundido en su cuenta de X. Desde allí dejó clara su posición frente al balotaje que se celebrará el próximo 21 de junio.

“Todo mi apoyo a Abelardo de la Espriella para el ballotage del 21 de junio”, escribió Milei al comienzo de su publicación. Además, reveló que ambos hablaron por teléfono y señaló que durante esa conversación coincidieron en varios temas que consideran fundamentales para el futuro de Colombia.

El presidente de Argentina expresó públicamente su apoyo al candidato presidencial colombiano y afirmó que la elección definirá el rumbo económico y político que seguirá el país en los próximos años. (Fuente: EFE) Mauricio Dueñas Castañeda

Los puntos en común que destacaron Milei y De la Espriella

Durante el intercambio telefónico, el presidente argentino aseguró que encontró amplias coincidencias con el candidato colombiano en cuestiones vinculadas con la economía, la seguridad y las relaciones comerciales.

“Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia”, afirmó Milei. También sostuvo que el país necesita avanzar hacia un modelo basado en “más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”, una definición que resume los principales ejes que destacó tras la conversación.

Milei afirmó que Colombia elegirá entre dos modelos de país

Uno de los fragmentos más contundentes del mensaje estuvo relacionado con la interpretación política que realizó el presidente argentino sobre la elección presidencial colombiana. A su juicio, la votación trasciende la designación de un nuevo mandatario y definirá el rumbo que tomará el país durante los próximos años.

“En el ballotage del 21 de junio se juega mucho más que una elección”, sostuvo Milei. Según explicó, los colombianos deberán decidir “si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor”, una frase que rápidamente se convirtió en uno de los puntos más comentados de su pronunciamiento.

El apoyo de las fuerzas liberales de América Latina a la elección colombiana

Además de respaldar personalmente a De la Espriella, Milei presentó la contienda electoral como un proceso observado por sectores políticos afines a las ideas liberales en distintos países de la región.

“Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando”, manifestó el mandatario argentino. Con esa declaración buscó mostrar que el resultado electoral colombiano despierta interés entre dirigentes que defienden políticas de libre mercado y modelos económicos orientados a la apertura comercial.