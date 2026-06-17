De la Espriella endurece su discurso contra Iván Cepeda y promete seguir con una confrontación “directo a la yugular”.

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La recta final de la campaña presidencial en Colombia continúa marcada por la polarización política y por un intercambio de acusaciones cada vez más fuerte entre los dos candidatos que disputan la segunda vuelta. En medio de ese escenario, Abelardo de la Espriella volvió a elevar el tono de sus declaraciones y dejó claro que no piensa modificar su estrategia frente a Iván Cepeda.

Las palabras del candidato de derecha se producen en un momento de alta tensión electoral, cuando cada mensaje y cada intervención pública adquieren una relevancia especial de cara a la votación. Aunque insistió en que ha mantenido una actitud respetuosa con otros dirigentes políticos, aseguró que su posición frente a Cepeda será diferente.

El aspirante presidencial sostuvo que su confrontación responde a una visión de país que considera en riesgo. Sin embargo, sus afirmaciones también reavivaron la discusión sobre el nivel de agresividad que ha alcanzado el debate político colombiano durante la campaña.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda protagonizan una nueva confrontación electoral

Durante una entrevista radial, Abelardo de la Espriella afirmó que no reducirá la intensidad de sus críticas contra Iván Cepeda. El candidato aseguró que ha sido especialmente duro con su rival porque considera que representa una visión política contraria a la que él defiende.

En sus declaraciones, De la Espriella señaló que no está dispuesto a adoptar un tono más conciliador con el aspirante de izquierda. Incluso, rechazó la posibilidad de protagonizar encuentros simbólicos de acercamiento político, como los que han realizado otros candidatos en diferentes momentos de la campaña.

El abogado y candidato presidencial también aseguró que ha recibido ataques desde distintos sectores políticos, incluyendo la izquierda, la derecha y el centro. Según explicó, decidió responder de manera directa únicamente frente a quienes considera responsables de impulsar un proyecto político que cuestiona.

Además, insistió en que su postura busca defender la democracia colombiana, argumento que ha utilizado de forma reiterada durante la campaña presidencial y en sus intervenciones públicas más recientes.

Abelardo de la Espriella defendió su estrategia y habló de la polarización política

El candidato sostuvo que la polarización política es una característica habitual de los procesos electorales y que forma parte de la confrontación natural de las ideas dentro de una democracia. Por ello, consideró que las diferencias entre sectores ideológicos no deberían interpretarse necesariamente como una señal negativa.

De la Espriella también afirmó que su discurso crítico está dirigido específicamente contra el proyecto político que identifica con el actual oficialismo y con la candidatura de Iván Cepeda. En ese contexto, reiteró que continuará exponiendo sus cuestionamientos durante los días previos a la segunda vuelta presidencial.

Otro de los puntos abordados por el aspirante fue la existencia de perfiles en redes sociales que utilizan su nombre sin autorización. Según explicó, algunas publicaciones difundidas desde esas cuentas han sido atribuidas erróneamente a su campaña.

Finalmente, el candidato reafirmó que mantendrá una línea de comunicación firme frente a su contendor electoral. De esta manera, la confrontación entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda sigue consolidándose como uno de los ejes centrales del debate político en la etapa decisiva de la campaña presidencial colombiana.