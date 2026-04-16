El programa Colombia Mayor, administrado por el Departamento de Prosperidad Social, es uno de los pilares de la política social en Colombia con el objetivo de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que no cuentan con pensión. El programa entrega un subsidio mensual que busca cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y servicios públicos, especialmente para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad económica o extrema pobreza. En febrero de 2026, los beneficiarios accedieron al cronograma oficial de pagos del primer semestre del año. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó las fechas y montos actualizados del programa, que mantiene su compromiso con la protección de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, con una inversión superior a los 600.000 millones de pesos en 2026. Los montos oficiales de Colombia Mayor para 2026 varían según la edad del beneficiario: Este incremento significativo (de $80.000 a $230.000) para los adultos mayores que cumplen la edad establecida representa un aumento del 187% y se aplicó desde octubre de 2025, beneficiando especialmente a mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años. Gracias a un convenio entre la Nación y el Distrito Capital, algunos beneficiarios en Bogotá pueden recibir $150.000 mensuales, resultado de la suma del aporte nacional y el complemento distrital. El calendario oficial de pagos de Colombia Mayor para el primer semestre de 2026 ya fue confirmado por Prosperidad Social. Las fechas de pago son las siguientes: Los beneficiarios tienen 10 días hábiles desde la fecha de inicio de cada ciclo para reclamar el subsidio. Los pagos se realizan a través de: Para beneficiarios de 90 años o más o con condiciones de salud que impidan su movilización, Prosperidad Social ofrece el servicio de pago a domicilio, que debe coordinarse con el enlace municipal del programa en la alcaldía local. El programa Colombia Mayor está dirigido a adultos mayores colombianos en situación de vulnerabilidad económica que cumplan con los siguientes requisitos oficiales para 2026: Prosperidad Social prioriza a quienes: El programa Colombia Mayor sigue siendo una ayuda crucial para los adultos mayores más vulnerables, y en este 2025 se espera que continúe beneficiando a miles de colombianos en situación de pobreza. Sin embargo, el recorte presupuestario y la incertidumbre sobre los montos exactos hacen que muchos beneficiarios estén atentos a las novedades que se darán en las próximas semanas.