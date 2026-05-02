Colombia ha dado inicio a la construcción de su primera fragata nacional en los astilleros de Cotecmar. Este proyecto constituye un hito significativo para la industria naval y la defensa del país. La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se convertirá en el buque de guerra más grande jamás edificado en suelo colombiano, pretendiendo modernizar de manera integral la flota de la Armada. La fragata no solo posee implicancias militares, sino que también conlleva un impacto en el ámbito industrial y estratégico. Esta se construye íntegramente en el país, empleando ingeniería local y asegurando la transferencia de tecnología internacional, lo que potencia la autonomía operativa y el progreso del sector naval colombiano. En un contexto regional donde las armadas avanzan hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios operativos. La fragata colombiana está fundamentada en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, reconocido por su eficacia en diversas armadas y desarrollado con una arquitectura modular. Esta particularidad posibilita la integración progresiva de sistemas de combate, sensores y tecnología, lo que evita la necesidad de rediseñar la plataforma para futuras modernizaciones. Con unas dimensiones de 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina un tamaño considerable con estabilidad y eficiencia operacional. Su construcción, realizada mediante 52 bloques de acero naval, optimiza los procesos industriales, posicionando a Cotecmar como un astillero capaz de llevar a cabo proyectos de alta complejidad tecnológica. La versatilidad de la Plataforma Estratégica de Superficie se traduce en una ampliación significativa de la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia ante amenazas de naturaleza convencional y no convencional, evitando la dependencia de buques especializados para cada tipo de misión. Esta plataforma fue diseñada como un buque multipropósito, capaz de llevar a cabo una extensa variedad de misiones tanto en el Caribe como en el Pacífico. Su configuración le otorga la capacidad de operar en contextos de defensa naval como en actividades de seguridad marítima y cooperación internacional. Entre las funciones principales contempladas para esta plataforma se incluyen: Más allá de su capacidad operativa, el valor estratégico de la fragata reside en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que facilita la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas. Al mismo tiempo, el programa fortalece la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá desarrollar capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, reduciendo costos y dependencia externa. Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia da un salto cualitativo en su estrategia naval y se consolida como un actor relevante en la industria de defensa regional.