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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de un frente de tormentas que afectará con lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo a gran parte de la República Mexicana.
El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación la lista de estados que se verán afectados por las inclemencias climáticas durante uno de los últimos fines de semana de junio. Conoce todos los detalles al respecto.
¿Cómo estará el estado del tiempo entre el sábado 20 y domingo 21 de junio?
Durante el período del pronóstico, se espera que circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura, canales de baja presión, las onda tropicales núm. 8 y 9, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionen chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional.
Las alertas rigen para las regiones mencionadas, a excepción en la península de Baja California, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.
Por otro lado, se advirtió a los habitantes de Zacatecas, Jalisco y Michoacán por lluvias puntuales intensas en la jornada del sábado, con probabilidad de que caiga granizo y se registren rachas de vientos de hasta 70 km/h.
Uno por uno: cuáles serán los estados afectados por lluvias intensas
Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:
Sábado 20 de junio
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Zacatecas (sur), Jalisco (norte y sureste) y Michoacán (oeste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte y este), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (sur).
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Colima, Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y sur), Tlaxcala y Estado de México (oeste y suroeste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo.
Domingo 21 de junio
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (este), Nayarit (norte), Jalisco (norte, noreste, oeste y sur), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (centro, este y sur), Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Aguascalientes, San Luis Potosí (suroeste), Guanajuato (noroeste y sureste), Querétaro (sur) y Estado de México (oeste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.