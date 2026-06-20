El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de un frente de tormentas que afectará con lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo a gran parte de la República Mexicana.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación la lista de estados que se verán afectados por las inclemencias climáticas durante uno de los últimos fines de semana de junio. Conoce todos los detalles al respecto.

¿Cómo estará el estado del tiempo entre el sábado 20 y domingo 21 de junio?

Durante el período del pronóstico, se espera que circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura, canales de baja presión, las onda tropicales núm. 8 y 9, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionen chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional.

El pronóstico de precipitación total acumulada que difundió el SMN para el penúltimo fin de semana de junio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Las alertas rigen para las regiones mencionadas, a excepción en la península de Baja California, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Por otro lado, se advirtió a los habitantes de Zacatecas, Jalisco y Michoacán por lluvias puntuales intensas en la jornada del sábado, con probabilidad de que caiga granizo y se registren rachas de vientos de hasta 70 km/h.

Uno por uno: cuáles serán los estados afectados por lluvias intensas

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Sábado 20 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Zacatecas (sur), Jalisco (norte y sureste) y Michoacán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte y este), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Colima, Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y sur), Tlaxcala y Estado de México (oeste y suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo.

El pronóstico del tiempo para el domingo 21 de junio. (Foto: SMN)

Domingo 21 de junio