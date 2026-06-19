El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta, ya que se viene un fin de semana marcado por tormentas intensas , lluvias persistentes y ráfagas de viento en distintas provincias del país.

Según el informe oficial, el organismo lanzó esta última alerta amarilla por tormenta que rige sobre la provincia y advierte sobre fenómenos con capacidad de generar inconvenientes en las actividades cotidianas durante más de 48 horas consecutivas.

El pronóstico para el fin de semana

Desde el viernes al domingo se presentará un clima marcado por el contraste meteorológico debido a la interacción de diferentes sistemas. Por un lado, un frente cálido e inestable dominará con fuertes tormentas eléctricas y lluvias copiosas, donde la caída de agua será el fenómeno principal, acompañada de actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

En paralelo, un sistema de baja presión en altura generará precipitaciones persistentes, las cuales se manifestarán como lluvias continuas en las zonas más bajas y se transformarán gradualmente en agua nieve o nevadas intensas a medida que aumenta la altitud.

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Por otro lado, el panorama se tornará extremadamente severo en las regiones de alta montaña, donde el riesgo principal estará dictado por vientos huracanados con ráfagas que rozarán los 100 km/h, lo que provocará una visibilidad casi nula.

Mientras tanto, el ingreso de una masa de aire de origen polar avanzará barriendo la inestabilidad previa, lo que causará un marcado descenso de la temperatura y heladas.Este aire frío estabilizará las condiciones climáticas y despejará los cielos en el centro del territorio, instalando un ambiente típicamente invernal.

El clima provincia por provincia: las más afectadas por las tormentas

El SMN anunció que distintas regiones sentirán el impacto de estos fenómenos anunciados para este fin de semana:

Misiones: Es la provincia más afectada para este viernes, bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad . Se esperan abundantes lluvias (acumulados de entre 30 y 70 mm), ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Corrientes, Chaco y Formosa: Mantienen condiciones de inestabilidad con lluvias y tormentas aisladas durante el inicio del fin de semana debido al avance del frente cálido/húmedo que se desplaza hacia esa zona.

Neuquén, Río Negro y Chubut: Alerta por lluvias fuertes y persistentes en la zona cordillerana, con la probabilidad de que se transforme en agua nieve o nieve en los niveles más altos.

San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy: Tienen alertas activas por vientos intensos en alta montaña (con ráfagas de hasta 100 km/h) y nevadas en la zona cordillerana de La Rioja y Catamarca, lo que va a complicar bastante la visibilidad.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires este fin de semana

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:

Viernes 19: máxima 15°C, mínima 8°C. Ligeramente nublado durante la mañana y tarde, y parcialmente nublado durante la noche.

Sábado 20: máxima 14°C, mínima 6°C. Parcialmente nublado durante la madrugada, mañana, tarde y mayormente nublado.

Domingo 21: máxima 15°C, mínima 7°C. Mayormente nublado durante todo el día.