El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México confirmó para toda la población el avance de una serie de fenómenos climáticos que provocarán durante la tercera semana de junio lluvias intensas y posible caída de granizo en distintas zonas del país.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló uno por uno cuáles serán los estados del territorio azteca que se verán afectados por precipitaciones, vientos de hasta 80 km/h y posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar todos los recaudos al respecto.

Alerta por vientos de hasta 80 km/h en todas estas regiones del país

El pronóstico que difundió el SMN a través de su sitio web oficial advierte por una línea seca sobre la frontera norte del país, que ocasionará vientos con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua y Coahuila.

La entidad confirmó además que se esperan:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : en Baja California, Sonora y Durango; de componente sur : Veracruz y Oaxaca.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El pronóstico de precipitación total acumulada. (Foto: SMN) SMN

¿Cuándo llegan las lluvias y qué zonas quedarán afectadas durante las próximas 96 horas?

Durante el jueves 18 de junio, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes que estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional.

La onda tropical (núm. 8) se desplazará sobre Guatemala y posteriormente sobre el golfo de Tehuantepec, en donde podría dar origen a la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, estas condiciones reforzarán las lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del territorio nacional.

Jueves 18 de junio

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Coahuila (norte), Durango (noroeste y sureste), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Jalisco (este y sur), Michoacán (norte y noreste), Guerrero (noroeste y centro), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (sur), Hidalgo (centro y sureste), Estado de México (norte, centro y oeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (norte y sureste), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua.

Viernes 19 de junio