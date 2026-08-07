El escenario se extenderá entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto, aunque la intensidad de las precipitaciones variará según la región.

El clima cambiará durante el fin de semana en México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes e intensas en distintos estados del país, con acumulados de hasta 150 milímetros, además de posibles tormentas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

El escenario se extenderá entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto, aunque la intensidad de las precipitaciones variará según la región. Jalisco, Sinaloa, Durango y Nayarit aparecen entre las entidades que podrían recibir las lluvias más abundantes, mientras que otros estados también enfrentarán condiciones que podrían provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

El escenario se extenderá entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto, aunque la intensidad de las precipitaciones variará según la región. ChatGPT + Canva

Alerta meteorológica para el fin de semana: anuncian lluvias intensas en estas regiones del país

El viernes 7 de agosto, las lluvias más intensas se concentrarán en Jalisco, donde se pronostican precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros. También se esperan lluvias intensas en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero.

En otras regiones del país también habrá precipitaciones. Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que distintos estados del norte y centro registrarán intervalos de chubascos.

El SMN señaló que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, especialmente en estados del occidente y centro del territorio nacional. Estas condiciones podrían generar afectaciones en zonas vulnerables.

Qué se espera para el sábado: Sinaloa, Durango y Nayarit tendrán las lluvias más fuertes

Para el sábado 8 de agosto, el escenario de mayor intensidad se desplazará hacia el noroeste y occidente. Sinaloa, Durango y Nayarit aparecen con lluvias muy fuertes y puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros.

Además, se esperan precipitaciones categóricas en Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Las condiciones meteorológicas también estarán acompañadas por viento. Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas podrían registrar rachas de entre 50 y 70 km/h.

Continúan las lluvias y fuertes rachas de viento para el domingo

El domingo 9 de agosto, las precipitaciones más importantes se concentrarán nuevamente en el noroeste. Sonora y Sinaloa tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros, mientras que otros estados del occidente, norte, sur y sureste mantendrán lluvias puntuales fuertes.

Entre las entidades que podrían registrar lluvias de 25 a 50 milímetros se encuentran Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. A su vez, habrá intervalos de chubascos en varios estados del norte, centro y sureste, incluida la Ciudad de México.

El viento continuará siendo otro de los factores destacados del pronóstico. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas podrían alcanzar rachas de entre 50 y 70 km/h.