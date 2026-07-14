El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta climática ante la formación de un posible ciclón tropical sobre el Pacífico que podría dejar precipitaciones en distintas regiones de las costas mexicanas.

Durante este martes 14 de julio, avanzará el monzón mexicano sobre el noroeste del país y se combinará con distintos sistemas que generarán las condiciones propicias para que se registren chubascos y lluvias fuertes en gran parte de la República Mexicana.

La alerta rige para el transcurso de este día y las próximas 24 horas. Las precipitaciones estarán acompañadas con descargas eléctricas además de posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por posible formación de ciclón tropical en el Pacífico. (Foto: SMN)

Alerta por posible formación de ciclón tropical: cuáles son las zonas afectadas por lluvias

Durante el transcurso del martes 14 de julio, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, interaccionará con distintos fenómenos, entre ellos los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en las costas del Pacífico central mexicano.

Esta interacción provocará fuertes lluvias, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En este contexto, el SMN monitorea una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico central mexicano y el avance de la onda tropical núm. 19.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar el incremento de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones.

Alerta por lluvias fuertes en gran parte del territorio mexicano. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Avanzan las tormentas: ¿cuáles son los estados con pronóstico de lluvias fuertes?

Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados ocasionarán durante el transcurso de la jornada diversos efectos, como fuertes ráfagas de viento y lluvias puntuales fuertes. Los estados afectados serán:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora (sureste).

Chihuahua (centro, sur y suroeste).

Coahuila (norte).

Durango (noroeste).

Sinaloa (norte y centro).

Jalisco (oeste y sur).

Colima.

Michoacán (suroeste).

Oaxaca (noreste).

Chiapas (este y sur).

Veracruz (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)