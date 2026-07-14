Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 14 de julio .

Estas son las efemérides del 14 de julio

1896: En León (España) nace Buenaventura Durruti, sindicalista y revolucionario anarquista y una de las figuras legendarias del anarquismo español y de su organización sindical CNT. Fallecerá el 20 de noviembre de 1936, en circunstancias poco claras, durante la Guerra Civil Española luchando en el bando republicano al frente de una formación de milicianos conocida en su nombre como columna Durruti. (Hace 130 años)

1862: En Baumgarten, Austria, nace Gustav Klimt, pintor austríaco representante del movimiento "Art Nouveau" de Viena. (Hace 164 años)

1858: Nace en Manchester, Reino Unido, Emmeline Goulden, más conocida por su nombre de casada: Emmeline Pankurst, sufragista británica que liderará el movimiento para conseguir el voto femenino en su país. En 1892 fundará la "Liga en Favor del Derecho al Voto de la Mujer". Sus hijas Christabel y Sylvia se unirán a este movimiento. Fallecerá en Londres el 14 de junio de 1928, pocas semanas después de que se otorgara el derecho al voto femenino. (Hace 168 años)

1602: Nace en Pescina (Italia) Giulio Mazarino, también conocido como el cardenal Jules Mazarin, político y religioso que controlará el gobierno francés mientras Luis XIV sea menor de edad. Ayudará a convertir a Francia en la potencia predominante en Europa. (Hace 424 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1954: Fallece en Galapagar (Madrid, España) Jacinto Benavente y Martínez, escritor y dramaturgo español, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1922 y autor de "Los intereses creados" y "El nido ajeno" entre otras. (Hace 72 años)

1881: En Fort Summer (EE.UU.) el sheriff de Lincoln County, Pat Garret, acaba con la vida del joven foragido de 21 años William Henry Bonney, más conocido como "Billy el Niño". (Hace 145 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Buenaventura Durruti en 1896, ya que fue una figura clave del anarquismo español y de la CNT, cuyo legado sigue siendo relevante en la lucha por los derechos laborales y sociales. Su muerte durante la Guerra Civil Española simboliza la resistencia y el compromiso político de su movimiento.