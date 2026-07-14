El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este martes 14 de julio continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte de México. Se prevé que la jornada esté marcada por lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

La combinación de las circulaciones ciclónicas, vaguadas en distintos niveles de la atmósfera, canales de baja presión y la nubosidad asociada a un posible ciclón tropical al sur de la península de Baja California favorecerán las fuertes lluvias, actividad eléctrica, posible caída de granizo, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y temperaturas superiores a los 45 grados en algunas entidades del país.

Conoce el reporte oficial del SMN y mantente alerta a las últimas novedades.

¿Qué estados registrarán lluvias intensas?

Según el pronóstico del SMN, se esperan lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en el sureste de Sonora; centro, sur y suroeste de Chihuahua; norte de Coahuila; noroeste de Durango; norte y centro de Sinaloa; occidente y sur de Jalisco; Colima; suroeste de Michoacán; noreste de Oaxaca; sur de Veracruz, así como en el este y sur de Chiapas.

Además, Nayarit y el sureste de Guerrero tendrán lluvias fuertes, mientras que en Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén intervalos de chubascos.

Por su parte, registrarán lluvias aisladas durante la jornada los siguientes lugares:

Baja California

Baja California Sur

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Posible ciclón tropical en México

El SMN explicó que la nubosidad desprendida de una zona con potencial de convertirse en ciclón tropical, ubicada al sur de la península de Baja California, seguirá favoreciendo el desarrollo de lluvias en distintas regiones del país.

Asimismo, indicó que las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en estados del noroeste y occidente, debido al crecimiento de nubes de gran desarrollo vertical impulsadas por las condiciones atmosféricas actuales.

Persistirá el calor extremo y las fuertes rachas de viento

Mientras continúan las lluvias, el ambiente permanecerá caluroso a muy caluroso en gran parte del norte y noroeste de México. El pronóstico prevé temperaturas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California, mientras que Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y el sur de Oaxaca alcanzarán máximas de entre 40 y 45 °C.

En cuanto al viento, se pronostican rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, además de vientos de 40 a 60 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También se esperan vientos del componente sur con esa intensidad en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.