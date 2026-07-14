Se viene el diluvio del año que durará más de 72 horas y provocará caída de granizo: qué zonas están afectadas en Asturias

El clima en el norte peninsular ha comenzado a mostrar un comportamiento sumamente inestable durante esta semana de julio. El pronóstico del tiempo anticipa que se viene el diluvio del año, que durará más de 72 horas y provocará caída de granizo, encendiendo las alarmas sobre qué zonas están afectadas en Asturias.

El miércoles se perfila como la jornada clave de este cambio atmosférico, donde la nubosidad compacta y las tormentas eléctricas severas ganarán terreno rápidamente frente al panorama de estabilidad estival, concentrando los mayores acumulados de precipitación y fenómenos adversos en áreas específicas del Principado.

Se viene el diluvio del año que durará más de 72 horas y provocará caída de granizo: qué zonas están afectadas en Asturias EFE

¿Cómo estará el clima este miércoles en las zonas afectadas?

Para el miércoles, el reporte de la AEMET detalla que la nubosidad baja marcará el inicio del día, tendiendo luego a intervalos de nubes altas, aunque la cordillera mantendrá cielos cubiertos en sus cotas más elevadas.

Respecto a las precipitaciones y el desarrollo del temporal, los datos oficiales indican el siguiente comportamiento:

Se esperan lluvias débiles dispersas y chubascos que ganarán intensidad con el paso de las horas.

A primeras horas de la madrugada , las lluvias irán acompañadas de tormenta en la mitad oeste asturiana.

Reaparecerán brumas y nieblas matinales y vespertinas, concentradas en los sistemas montañosos.

Los vientos se mantendrán flojos y variables durante la mañana, rolando luego a componente norte, mientras que las temperaturas experimentarán pocos cambios generales.

El contexto del clima del martes en el Principado

La transición hacia esta fuerte inestabilidad comenzó a manifestarse formalmente desde el martes. Durante esa jornada se registró un predominio de los cielos nubosos en toda la comunidad autónoma, acompañados de brumas y probables nieblas matinales y nocturnas, las cuales se presentaron con mayor persistencia en el interior y sobre todo en la zona de la cordillera.

Hacia el final de la tarde, el escenario meteorológico se complicó con la llegada de chubascos dispersos con tormenta, que resultaron más probables en el oeste.

Se viene el diluvio del año que durará más de 72 horas y provocará caída de granizo: qué zonas están afectadas en Asturias EFE

Según los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), estas tormentas al final de la tarde en el tercio occidental tuvieron potencial de ir acompañadas de granizo, bajo un día con temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambios significativos y viento flojo variable.

El pronóstico extendido para el jueves y viernes

El comportamiento de la atmósfera seguirá una tendencia muy inestable durante los días posteriores. El jueves se presentará nuboso o cubierto, con un notable incremento de la nubosidad de evolución por la tarde. Esto reactivará las lluvias y los chubascos acompañados de tormenta, afectando especialmente a la mitad oeste de la región.

Para el viernes, la nubosidad baja y de evolución diurna generará nuevos chubascos vespertinos en el interior y la cordillera, con tendencia a abrirse claros en el litoral por la tarde.

Alertas por tormentas en el resto de España

El norte no es el único sector bajo vigilancia meteorológica. Las previsiones de la AEMET también incluyen al cuadrante noroeste, incluyendo Galicia y Cantabria, junto al extremo noreste en el entorno de los Pirineos .

Todas estas zonas permanecen bajo avisos oficiales debido al desarrollo de tormentas vespertinas con chubascos fuertes y alta probabilidad de granizo, configurando una semana de alta complejidad climática.