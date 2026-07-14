Se viene un diluvio histórico con tormentas por 48 horas: intensas lluvias y ráfagas de 50 km/h en Colombia

Se aproxima un nuevo temporal con lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento: alerta en Bogotá, Barranquilla y Medellín

El mal tiempo continuará presente en buena parte de Colombia durante el martes 14 y el miércoles 15 de julio. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las lluvias seguirán afectando diferentes zonas del territorio nacional, con tormentas eléctricas en algunos sectores y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Aunque las condiciones variarán según la región, ciudades como Bogotá, Cartagena y Caucasia figuran entre las que registrarán precipitaciones durante las próximas 48 horas, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente durante los desplazamientos.

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

Para el martes 14 de julio, Bogotá tendrá una jornada marcada por lluvias intermitentes, con una probabilidad de precipitación del 80% y acumulados cercanos a 1,6 milímetros.

La temperatura oscilará entre 9 °C y 19 °C, mientras que se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h, especialmente durante la tarde.

El panorama continuará el miércoles 15 de julio, cuando persistirá la posibilidad de lluvias con una probabilidad del 80%, temperaturas entre 10 °C y 19 °C y vientos de hasta 46 km/h.

Cartagena seguirá con lluvias y altas temperaturas

En la capital de Bolívar también continuará el tiempo inestable.

Para el martes se pronostican lluvias con una probabilidad del 50%, temperaturas entre 26 °C y 35 °C y vientos que podrían alcanzar los 40 km/h.

El miércoles las precipitaciones volverán a presentarse, con una probabilidad cercana al 70%, mientras el ambiente seguirá siendo cálido y húmedo.

IDEAM

Caucasia tendrá riesgo de tormentas eléctricas

Uno de los sectores donde se espera mayor actividad será Caucasia, en Antioquia.

Durante el martes existe un 60% de probabilidad de lluvias, mientras que el miércoles aumentará al 80%, jornada en la que también podrían registrarse tormentas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre 24 °C y 34 °C, con vientos de hasta 36 km/h.

El resto del país mantendrá condiciones inestables

El mapa meteorológico muestra que las lluvias continuarán presentes en distintas regiones de Colombia.

Las precipitaciones también podrían presentarse en ciudades como:

Cali.

Bucaramanga.

Puerto Carreño.

Mitú.

San José del Guaviare.

Arauca.

Puerto Inírida.

Nuquí.

En varias de estas zonas se prevén tormentas acompañadas de descargas eléctricas, principalmente durante la tarde y la noche.

Recomendaciones ante el pronóstico

Ante la persistencia de las lluvias, se recomienda:

Consultar el pronóstico antes de viajar.

Conducir con precaución por la reducción de visibilidad y el piso mojado.

Evitar transitar por zonas con riesgo de inundaciones o crecientes súbitas.

Permanecer atentos a los reportes emitidos por las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo.

Las condiciones meteorológicas podrían variar a lo largo del día, por lo que se aconseja seguir las actualizaciones oficiales antes de realizar actividades al aire libre.