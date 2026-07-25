Las condiciones meteorológicas volverán a complicarse en gran parte del territorio nacional durante las próximas 24 horas. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos sistemas atmosféricos provocarán lluvias intensas, además de descargas eléctricas, granizadas y vientos fuertes.

El organismo también alertó que las precipitaciones podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. A ello se suma la persistencia de temperaturas extremadamente altas en algunos estados del norte y noroeste del país.

Llega un diluvio de 24 horas: qué zonas serán afectadas

El SMN informó que el sábado 25 de julio ingresará una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera con canales de baja presión y otros sistemas meteorológicos, lo que favorecerá lluvias de fuertes a intensas en distintos puntos del país.

Las precipitaciones más intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, se esperan en zonas de Sinaloa y Durango. Además, habrá lluvias muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Michoacán .

El pronóstico también contempla lluvias fuertes para Sonora, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco registrarán intervalos de chubascos. Incluso la Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala podrían presentar lluvias aisladas.

EFE

Granizo, fuertes vientos e inundaciones: los riesgos que advierte el SMN

El organismo señaló que las lluvias fuertes e intensas podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Estas condiciones incrementan el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas y de difícil drenaje.

Shutterstock

Además, se pronostican rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en entidades como Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca, mientras que otros estados podrían registrar rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

El SMN advirtió que estas rachas podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales emitidos por las autoridades de Protección Civil y evitar cruzar zonas inundadas durante los episodios de lluvia.

Persistirá el calor extremo en varias entidades del país

Mientras las lluvias se intensifican en gran parte del país, el ambiente extremadamente caluroso continuará en el norte y noroeste de México. El pronóstico mantiene temperaturas superiores a los 45 grados en zonas de Baja California y Sonora.

También se esperan temperaturas de entre 40 y 45 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que otras entidades del occidente, sur y sureste alcanzarán máximas de entre 35 y 40 grados.

De acuerdo con el pronóstico extendido, las lluvias continuarán durante el fin de semana debido a la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y una nueva onda tropical, por lo que las precipitaciones seguirán siendo intensas en diferentes regiones del país entre el 25 y el 27 de julio.