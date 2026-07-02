El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un fin de semana marcado por lluvias fuertes, tormentas eléctricas, rachas de viento y temperaturas superiores a los 45 grados en distintas regiones del país.

Este fin de semana estará marcado por condiciones meteorológicas contrastantes en gran parte del país. Mientras varias entidades registrarán tormentas con actividad eléctrica y lluvias de intensidad variable, otras continuarán bajo los efectos de una intensa onda de calor.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de canales de baja presión, el ingreso de humedad y la circulación del monzón mexicano favorecerán precipitaciones importantes, al mismo tiempo que persistirán temperaturas extremadamente altas en el norte y noroeste del territorio.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un fin de semana marcado por lluvias fuertes, tormentas eléctricas, rachas de viento y temperaturas superiores a los 45 grados en distintas regiones del país.

Alertan por un fin de semana con clima extremo: ¿Qué estados tendrán tormentones, lluvias fuertes y descargas eléctricas?

El SMN prevé lluvias intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, principalmente en entidades del occidente, centro, sur y sureste del país. Los mayores acumulados se esperan en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

También se pronostican lluvias fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde podrían presentarse encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como visibilidad reducida en carreteras.

Las precipitaciones estarán acompañadas por actividad eléctrica, rachas de viento y posibles granizadas en diversos puntos del país, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y de Protección Civil.

¿Dónde seguirá el calor extremo con temperaturas superiores a los 45 grados?

A pesar del temporal de lluvias, el ambiente caluroso continuará en varias regiones del país durante el fin de semana. El pronóstico indica temperaturas máximas superiores a los 45 grados en zonas de Baja California y Sonora.

Asimismo, se esperan valores de entre 40 y 45 grados en Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa, mientras que otras entidades del norte, noreste y occidente mantendrán temperaturas de entre 35 y 40 grados durante las horas de mayor radiación solar.

Las autoridades exhortan a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los grupos más vulnerables ante las altas temperaturas.

Consecuencias del clima extremo para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las lluvias serán favorecidas por el monzón mexicano sobre el noroeste del país, además de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del golfo de México y el mar Caribe.

Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso sobre gran parte del norte del territorio nacional, lo que permitirá que persista la onda de calor en diversas entidades.

Ante este panorama, el SMN recomendó consultar diariamente las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante el fin de semana y generar lluvias intensas, fuertes rachas de viento y afectaciones puntuales en distintas regiones del país.