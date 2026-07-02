Villa del Carbón, ubicada en el Estado de México (Edomex), registra este jueves 2 de julio un clima fresco y lluvioso. La temperatura actual es de 13 grados, con una sensación térmica similar, mientras que la humedad alcanza el 83%, lo que incrementa la percepción de frío durante gran parte del día.

El SMN prevé condiciones de inestabilidad en Edomex y en gran parte del país debido a la interacción de una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y el avance de la onda tropical 14, que se desplazará frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

Se viene el frío más brutal del año: advierten tormenta invernal y ambiente fresco en todas estas zonas Fuente: Shutterstock Shutterstock

Como resultado de estos sistemas, se pronostican chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas. Además, las autoridades no se descarta la caída de granizo en entidades del norte, centro y occidente del país.

Alerta del SMN por temporal de lluvias y ambiente frío

Junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron sobre un periodo de 72 horas con condiciones meteorológicas adversas en buena parte del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias intensas, fuertes rachas de viento, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en diversas entidades del país.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar las precauciones necesarias, ya que las precipitaciones y otros fenómenos asociados podrían generar afectaciones en distintas regiones de México.

Temporada de lluvias en México

El pronóstico oficial del SMN indica lloviznas y lluvias ligeras en distintos momentos de la jornada. Debido a estas condiciones, es recomendable llevar paraguas o impermeable si se tiene previsto salir.

Además, el viento sopla a una velocidad cercana a 2 metros por segundo, lo que, junto con el cielo mayormente nublado, mantendrá un ambiente húmedo y fresco.

Recomendaciones ante el clima fresco

Ante las bajas temperaturas y la humedad, las autoridades aconsejan: