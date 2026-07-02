La Comisión Nacional del Agua dio a conocer el pronóstico oficial para la temporada de ciclones tropicales 2026. A continuación, cuántos sistemas se esperan en los océanos Pacífico y Atlántico, cuándo concluye la temporada y cuál será la intensidad estimada de los huracanes.

La temporada de ciclones tropicales 2026 ya está en marcha y las autoridades meteorológicas mexicanas mantienen el monitoreo permanente de los sistemas que podrían desarrollarse en ambos litorales del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este año se espera una actividad superior al promedio en el océano Pacífico y una temporada cercana a los valores históricos en el Atlántico, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada durante los próximos meses.

La Comisión Nacional del Agua dio a conocer el pronóstico oficial para la temporada de ciclones tropicales 2026. A continuación, cuántos sistemas se esperan en los océanos Pacífico y Atlántico, cuándo concluye la temporada y cuál será la intensidad estimada de los huracanes. Trifonov_Evgeniy

Conagua alerta por la temporada de ciclones: ¿Cuántos ciclones y huracanes se pronostican en México durante el ciclo de 2026?

Para la temporada 2026, el SMN prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales en el océano Pacífico. De ese total, entre nueve y diez serían tormentas tropicales, de cinco a seis alcanzarían la categoría de huracán 1 o 2 y entre cuatro y cinco podrían convertirse en huracanes mayores, de categoría 3, 4 o 5.

En el océano Atlántico, el pronóstico contempla entre 11 y 15 ciclones tropicales. De ellos, entre siete y ocho serían tormentas tropicales, de tres a cinco evolucionarían a huracanes de categoría 1 o 2 y entre uno y dos podrían alcanzar la categoría de huracán mayor.

Las autoridades recuerdan que estas cifras corresponden a una estimación estacional y no permiten anticipar cuántos ciclones impactarán directamente el territorio nacional ni las zonas donde podrían hacerlo.

¿Cuándo termina la temporada de ciclones tropicales 2026?

La temporada de ciclones tropicales comenzó el 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, fechas que se mantienen como referencia oficial para México.

En ambas cuencas, la temporada concluirá el 30 de noviembre de 2026, periodo durante el cual las autoridades realizan vigilancia permanente sobre la evolución de los sistemas tropicales. Conagua destacó que el monitoreo será constante durante estos meses para emitir avisos oportunos en caso de que algún fenómeno represente riesgo para la población mexicana.

¿Qué significa el pronóstico de Conagua para esta etapa?

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que el Pacífico registraría una temporada con una actividad superior al promedio histórico, mientras que en el Atlántico se esperan condiciones cercanas a la media.

No obstante, los especialistas subrayan que el número de ciclones pronosticados no determina cuántos tocarán tierra ni la intensidad con la que podrían afectar a México. Un solo huracán puede generar impactos importantes dependiendo de su trayectoria y fuerza.

Por ello, Conagua recomendó seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales y atender los avisos del SMN y de Protección Civil durante toda la temporada de ciclones tropicales 2026.