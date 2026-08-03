La alerta meteorológica se encuentra vigente para el día lunes.

La semana comenzó con inestabilidad para gran parte del país y las precipitaciones continuarán siendo abundantes a lo largo de toda la jornada del día lunes 3 de agosto.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la presencia de fuertes tormentas, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 80 km/h, actividad eléctrica y caída de granizo en distintos puntos del territorio argentino.

Dónde caerá el diluvio histórico

El temporal se dará, principalmente, en la zona del litoral y noreste, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, las provincias afectadas son Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

En dichas áreas, el SMN indicó que se esperan tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa .

Las lluvias se darán en el litoral y noreste argentino. Shutterstock

Además, detallaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual, conforme a la vigencia de la alerta meteorológica de nivel amarillo.

Todas las zonas afectadas por la tormenta

Entre Ríos : Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.

Corrientes : Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó, San Miguel, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar.

Santa Fe : General Obligado, San Javier, Vera.

Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando.

Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané.

Cómo continuará el clima en Buenos Aires

Durante la primera semana del mes de agosto en Buenos Aires predominará la nubosidad con una fuerte tendencia hacía la baja en las temperaturas, en donde se esperan mínimas de hasta 5 grados y máximas de 16.

Por su parte, no hay pronóstico de tormentas, aunque las condiciones podrían variar con el correr de las jornadas.