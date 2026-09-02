Viajar a Europa con el pasaporte vencido puede convertirse en un problema para argentinos, uruguayos y chilenos que tengan ciudadanía europea, especialmente si no cuentan con otro documento válido que permita acreditar esa nacionalidad durante el viaje.

Roma, París y Barcelona son destinos frecuentes para quienes viajan desde Sudamérica. Sin embargo, tener una ciudadanía de un país de la Unión Europea no significa que se pueda viajar sin documentación válida ni que cualquier pasaporte vencido sea aceptado automáticamente.

Pasaporte para viajar a Europa: por qué es importante revisar la documentación

Antes de viajar, uno de los puntos principales es comprobar qué documento se utilizará para cruzar la frontera y si se encuentra vigente.

De acuerdo con la información oficial de la Unión Europea, los ciudadanos comunitarios pueden desplazarse dentro de los países de la UE y del espacio Schengen con un pasaporte válido o un documento nacional de identidad válido.

De acuerdo con la información oficial de la Unión Europea, los ciudadanos comunitarios pueden desplazarse dentro de los países de la UE y del espacio Schengen con un pasaporte válido o un documento nacional de identidad válido. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Por eso, una persona argentina, uruguaya o chilena que además posee ciudadanía española, italiana, francesa u otro país de la UE debe diferenciar entre tener reconocida una ciudadanía europea y contar con documentación válida para acreditarla.

Cabe destacar que el pasaporte vencido no debe confundirse con una ciudadanía perdida. La cuestión central es qué documento puede presentar el viajero y qué condiciones rigen para el trayecto que pretende realizar.

Argentinos, uruguayos y chilenos con ciudadanía europea: qué cambia

Una persona que posee ciudadanía de un Estado miembro de la Unión Europea tiene derechos de libre circulación diferentes a los de un turista extracomunitario.

La normativa europea establece que los ciudadanos de la UE pueden viajar por los países comunitarios y determinados países del espacio Schengen llevando un pasaporte o documento nacional de identidad válido.

Esto significa que quienes tengan ciudadanía española, italiana, francesa u otra ciudadanía comunitaria deberían comprobar cuál es su documento europeo vigente antes de iniciar el viaje.

Además, las autoridades pueden establecer controles fronterizos temporales en determinadas circunstancias, por lo que no es conveniente viajar con la suposición de que nunca será necesario presentar documentación.

Pasaporte vencido: el inconveniente puede aparecer antes de llegar a Europa

La normativa europea establece que los ciudadanos de la UE pueden viajar por los países comunitarios y determinados países del espacio Schengen llevando un pasaporte o documento nacional de identidad válido. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El problema con un documento vencido puede aparecer incluso antes de llegar al destino.

Las aerolíneas realizan controles de documentación durante el proceso de embarque y pueden solicitar los documentos necesarios para comprobar que el pasajero reúne las condiciones exigidas para viajar.

Por este motivo, llegar al aeropuerto con un pasaporte vencido y sin otro documento válido puede generar demoras o inconvenientes al momento de embarcar.

La Unión Europea señala además que, como regla general, los ciudadanos comunitarios deben viajar con un pasaporte o documento nacional de identidad válido.

Qué deben revisar quienes tienen ciudadanía española

Los argentinos, uruguayos y chilenos que poseen ciudadanía española y tienen previsto viajar deberían comprobar especialmente:

La vigencia del pasaporte que utilizarán.

Si cuentan con un DNI español válido , cuando corresponda.

Qué documento utilizarán para acreditar su ciudadanía española.

Que los datos personales sean coincidentes en la documentación.

Los requisitos de la aerolínea para el trayecto elegido.

Las condiciones de entrada y salida de los países incluidos en el itinerario.

El Consulado General de España en Buenos Aires informa que los ciudadanos españoles pueden gestionar allí la expedición y renovación del pasaporte español, además de otros documentos consulares vinculados con su identidad y nacionalidad.