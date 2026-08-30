La normativa argentina establece una serie de situaciones en las que una persona puede quedar impedida de obtener un pasaporte ordinario argentino.

Entre ellas se encuentran quienes tienen determinadas condenas que restringen su libertad de residencia o movimiento, quienes poseen una orden de captura o se encuentran en rebeldía dentro de una causa penal.

Las condiciones forman parte del Reglamento para la Emisión de Pasaportes, aprobado originalmente por el Decreto 261/2011 y actualizado posteriormente por el Decreto 749/2019, que sustituyó su Anexo I.

El reglamento vigente detalla los requisitos y las restricciones que se aplican al momento de solicitar el documento.

Quiénes pueden tener impedimentos para obtener el pasaporte

El artículo 2° del reglamento establece que todos los ciudadanos argentinos tienen derecho a obtener el Pasaporte Ordinario para Argentinos, siempre que no se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos previstos.

Uno de ellos alcanza a quienes hayan sido condenados a penas o medidas de seguridad que impliquen la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimientos, mientras esas restricciones no se hayan extinguido.

La normativa contempla una excepción: en estos casos, el pasaporte puede ser obtenido si existe una autorización del órgano judicial argentino competente.

Otro supuesto corresponde a las personas que tengan una orden de captura librada por una autoridad judicial competente. La misma disposición incluye a quienes se encuentren en rebeldía dentro de un proceso penal.

También puede quedar impedida la expedición cuando una autoridad judicial argentina haya prohibido expresamente la emisión del pasaporte o la salida del país respecto del interesado.

Quiénes pueden tener impedimentos para obtener el pasaporte. Imagen ilustrativa. IA Gemini

Qué organismo se encarga de emitirlo

El reglamento establece que la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) es la encargada de otorgar el Pasaporte Ordinario para Argentinos a través de sus oficinas y delegaciones habilitadas.

El trámite requiere que el solicitante se presente personalmente y exhiba la documentación necesaria para acreditar su identidad. En el caso de los mayores de edad, el documento requerido para la identificación es el DNI.

La normativa también contempla mecanismos de intercambio de información con otros organismos estatales para verificar los datos necesarios durante la emisión del documento.

Cuánto tiempo dura el pasaporte argentino

El reglamento establece una vigencia diferente según la edad del titular. Para los mayores de edad, el Pasaporte Ordinario para Argentinos tiene una duración de 10 años, mientras que para los menores de edad la vigencia es de 5 años.

Una vez vencido, el documento debe ser reemplazado si la persona necesita continuar utilizándolo para viajar al exterior.

También puede solicitarse un nuevo ejemplar por motivos como extravío, sustracción, deterioro, rectificación del DNI, cambio de nacionalidad o agotamiento del espacio disponible.

De esta manera, la normativa no establece que una condena o una causa penal impidan automáticamente obtener un pasaporte en todos los casos, sino que define situaciones concretas en las que existen restricciones, especialmente cuando hay una orden de captura, rebeldía, una prohibición judicial de salida del país o determinadas limitaciones de libertad.