En esta noticia Violenta riada en Nepal: qué pasó

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a más de 300 la cifra de fallecidos tras la riada masiva que arrasó varias localidades en su paso por una zona fronteriza con el Tíbet por el desbordamiento del río Bhote Koshi.

Un portavoz de la Policía nepalí de Katmandú, Abhi Narayan Kafle, confirmó a EFE el último balance y aseguró que las autoridades rescataron con vida a 445 personas en las últimas horas, entre ellas 27 extranjeros.

Según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 1300 turistas registrados en la zona del desastre siguen desaparecidos.

EFE

El Ejército y las fuerzas de seguridad de Nepal rescataron a primera hora de la mañana a 123 personas que se encontraban atrapadas o incomunicadas en las zonas anegadas de la cuenca arrasada en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet.

Los equipos militares trabajan para trasladar a los extranjeros en helicóptero a a Katmandú mientras siguen tratando de localizar más grupos de supervivientes.

Gran parte de las víctimas, según reportan las autoridades, se encuentran a kilómetros de la zona de origen de la riada, arrastradas hasta la parte baja del río bajo una enorme masa de agua, lodo, piedras y la infraestructura de varias localidades.

China por el momento ha reportado tres fallecidos y 558 personas con las que se ha perdido el contacto en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el balance provisional conjunto a más de 290 muertos y unos 1.400 desaparecidos.

Violenta riada en Nepal: qué pasó

Una riada gigantesca golpeó este miércoles el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet.

El fenómeno se concentró en el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati. Las aguas del río Bhote Koshi arrasaron pueblos, puentes, carreteras y centrales hidroeléctricas en cuestión de minutos.

Una riada es una crecida repentina y violenta de un río, provocada por lluvias intensas, el desbordamiento de un lago glaciar o un deslizamiento de tierra que bloquea el cauce. El agua se libera de golpe y arrastra todo a su paso.

A diferencia de una inundación progresiva, una riada avanza con enorme fuerza en muy poco tiempo. Deja escaso margen de reacción a la población que vive cerca de las orillas.

La masa de agua llegó hacia las 9:15, hora local, al río Bhote Koshi. Golpeó con especial violencia las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las cámaras de seguridad captaron el instante exacto. Pueblos enteros, embalses y puentes desaparecieron bajo el agua en cuestión de segundos, mientras decenas de personas corrían para ponerse a salvo.

EFE

La televisión local mostró casas desplomándose en medio de la corriente. Vehículos fueron arrastrados y un puente metálico quedó arrancado de sus bases por la fuerza del agua.