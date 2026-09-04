Los jóvenes de Perú que cumplen 17 años deben realizar la inscripción obligatoria en el Registro Militar.

La inscripción debe realizarse antes de cumplir los 18 años y no implica que la persona deba incorporarse a las Fuerzas Armadas. En Perú, el servicio militar es voluntario, por lo que registrarse no equivale a realizar un alistamiento.

Sin embargo, quienes llegan a los 18 años sin haber cumplido con la inscripción pasan a ser considerados omisos y deben afrontar una sanción económica para regularizar su situación.

Multa por no inscribirse en el Registro Militar: cuánto hay que pagar en 2026

Los jóvenes que no realizan la inscripción dentro del plazo establecido quedan en condición de omisos a la inscripción militar.

Para regularizar la situación deben pagar una multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. En 2026, este monto es de S/ 275.

La multa no significa que el joven deba realizar el servicio militar de manera obligatoria. Se trata de una sanción vinculada exclusivamente al incumplimiento de la inscripción en el Registro Militar.

Una vez que la persona cumple con el procedimiento correspondiente y abona la multa, puede regularizar su situación ante la autoridad militar.

Quiénes deben realizar la inscripción militar en Perú

La inscripción en el Registro Militar alcanza a los ciudadanos peruanos que cumplen 17 años, tanto varones como mujeres.

El trámite debe realizarse antes de cumplir los 18 años. La inscripción puede efectuarse ante las oficinas de registro militar correspondientes y, de acuerdo con la información oficial, se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

El objetivo del registro es que las Fuerzas Armadas cuenten con información actualizada de los ciudadanos que se encuentran dentro de la edad militar.

La obligación de registrarse no comenzó en 2026. Se trata de una disposición vigente desde hace años que continúa aplicándose durante este año.

Inscribirse no significa hacer el servicio militar

Uno de los principales puntos de confusión es la diferencia entre el Registro Militar y el Servicio Militar.

La inscripción es un trámite obligatorio para quienes cumplen 17 años y permite incorporarlos al registro correspondiente. En cambio, el servicio militar en Perú es voluntario.

Por lo tanto, cumplir con la inscripción no significa que el joven quede automáticamente incorporado a las Fuerzas Armadas ni que deba realizar el servicio militar.

El registro tampoco constituye por sí mismo un mecanismo de alistamiento obligatorio.

Qué pasa si un joven cumple 18 años sin registrarse

Si una persona llega a los 18 años sin haber realizado la inscripción correspondiente, queda registrada como omisa.

En ese caso, deberá realizar el procedimiento de regularización y pagar la multa establecida por la normativa. En 2026, la sanción equivale a S/ 275, correspondiente al 5% de la UIT.

La regularización permite que el ciudadano deje de encontrarse en condición de omiso y pueda obtener la documentación correspondiente a su situación militar.

Además, la normativa contempla determinados supuestos vinculados al Servicio Militar Acuartelado que pueden tener consecuencias sobre el pago de la multa, por lo que cada caso debe ser revisado de acuerdo con las condiciones establecidas por las autoridades.