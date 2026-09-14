El sector de la construcción atraviesa dificultades en España debido a la falta de trabajadores cualificados, una situación que afecta especialmente a los albañiles. La escasez de personal complica la formación de equipos, puede generar demoras en las obras y aumenta los costos de los proyectos.

Frente a este escenario, la historia de un albañil español que emigró a Suiza permite observar las diferencias salariales que existen dentro del sector según el país.

Rafael Cubero trabaja allí desde hace 12 años y relató en el pódcast Me voy al mundo cómo desarrolló su trayectoria laboral hasta alcanzar ingresos cercanos a los 8.000 euros mensuales.

Cuánto gana un albañil en Suiza y cómo logró aumentar su sueldo

Rafael Cubero no llegó a Suiza cobrando 8.000 euros mensuales. Durante sus primeros años, percibía alrededor de 3.500 euros brutos por mes, que tras los descuentos se reducían a unos 2.600 o 2.700 euros.

En aquella etapa, buena parte de sus ingresos se destinaba a cubrir los gastos cotidianos. El alquiler, los servicios, el automóvil y otros costos representaban una parte importante de su salario, especialmente debido al alto costo de vida en Suiza.

El trabajador recordó que, cuando vivía solo, pagaba unos 840 euros de alquiler, además de alrededor de 300 euros por el automóvil y las facturas de luz, agua e internet.

Con el paso del tiempo, su situación económica mejoró gracias a la experiencia y formación profesional. Cubero comenzó como peón, con un salario cercano a los 4.400 euros, y posteriormente logró incrementar sus ingresos de forma considerable.

Actualmente, después de más de una década trabajando en el país, asegura que su remuneración se ubica entre 8.000 y 8.200 euros mensuales.

Cuánto gana un albañil en Suiza y por qué los salarios son tan altos.

Cuántas horas trabaja un albañil en Suiza

El salario más elevado no necesariamente implica una jornada mucho más extensa. Según contó Cubero, su horario habitual es de aproximadamente 8 horas y media por día.

La duración de la jornada puede modificarse según la época del año. Durante el verano puede extenderse, mientras que en invierno suele reducirse por las condiciones climáticas.

Por eso, el crecimiento de sus ingresos está relacionado no solo con las horas trabajadas, sino también con la experiencia, capacitación y especialización que adquirió durante su trayectoria.

Qué gastos hay que considerar antes de emigrar a Suiza

La experiencia de Cubero demuestra que llegar a Suiza no significa acceder inmediatamente a un sueldo de 8.000 euros.

Su trayectoria atravesó distintas etapas y durante los primeros años tuvo que destinar una parte importante de sus ingresos a los gastos básicos.

Quienes analicen la posibilidad de trabajar en el país también deben contemplar el alquiler, transporte, servicios y alimentación, debido al elevado costo de vida.

La capacitación fue otro factor clave en la evolución de sus ingresos. Su caso refleja cómo la formación y la experiencia laboral pueden abrir oportunidades para acceder a mejores salarios.

En un contexto de escasez de trabajadores cualificados en la construcción española, Suiza aparece como una alternativa atractiva para algunos profesionales del sector por sus salarios elevados y posibilidades de crecimiento, aunque con un costo de vida significativamente mayor.