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Un albañil comparte cómo arreglar baldosas flojas con una técnica casera sin romper todo el piso.

En esta noticia Por qué se despega una baldosa

Cuando una baldosa suena hueca al pisarla mucha gente asume que hay que levantarla y volver a colocarla. No siempre es así.

Un albañil compartió una técnica que resuelve el problema sin romper nada, siempre que la pieza esté floja pero entera.

Por qué se despega una baldosa

La causa más común es que el adhesivo perdió adherencia con el paso del tiempo, por humedad o por movimientos mínimos del contrapiso.

Cuando la baldosa está intacta y solo se mueve, no hace falta picarla: alcanza con reforzar la base desde abajo.

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La técnica de la inyección sin levantar la pieza

El procedimiento se resume en estos pasos:

Ubicar la zona floja golpeando suavemente con un mango de destornillador.

Perforar la junta de pastina con una mecha fina, sin tocar la baldosa.

Inyectar adhesivo epoxi líquido con una jeringa o pistola aplicadora.

Presionar la pieza con un peso durante 24 horas para que asiente.

El adhesivo epoxi se filtra por debajo y rellena el hueco que quedó entre la baldosa y el contrapiso, devolviéndole firmeza sin abrir la junta original.

Es clave no usar este método si la pieza está rajada o partida en varios pedazos, porque en ese caso el reemplazo completo es inevitable.

Para baldosas flojas pero sanas, en cambio, esta técnica evita escombros, ahorra tiempo y deja el piso listo para pisar al día siguiente.