El inesperado descubrimiento de científicos: mezclaron cemento con este residuo cotidiano y lograron hacerlo casi 30% más resistente

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Un residuo que habitualmente termina en la basura podría convertirse en un nuevo aliado para la industria de la construcción. Un equipo de investigadores australianos encontró una manera de reutilizar los restos de café para fabricar un concreto con mayor resistencia.

El desarrollo pertenece a científicos de la Universidad RMIT, en Australia, quienes transformaron el café usado en un material conocido como biocarbón. Al incorporarlo como sustituto de una parte de la arena utilizada en el concreto, las pruebas de laboratorio mostraron un incremento de hasta 29,3% en la resistencia a la compresión.

¿Cómo utilizaron los restos de café para fabricar concreto?

El procedimiento no consiste simplemente en mezclar café usado directamente con cemento. De hecho, los investigadores determinaron que hacerlo de esa manera puede debilitar el material debido a los compuestos orgánicos presentes en los residuos.

La clave estuvo en someter los restos de café a un proceso denominado pirólisis, que utiliza altas temperaturas en ausencia de oxígeno. De esta manera obtuvieron un biocarbón poroso y estable que posteriormente incorporaron a la mezcla como reemplazo parcial de la arena.

Durante los ensayos probaron diferentes temperaturas y proporciones. El mejor resultado apareció cuando el biocarbón fue producido a 350 °C y sustituyó el 15% de la arena: esa combinación consiguió elevar la resistencia a la compresión del concreto hasta un 29,3% frente a la mezcla tradicional.

El inesperado descubrimiento de científicos: mezclaron cemento con este residuo cotidiano y lograron hacerlo casi 30% más resistente RMIT University)

¿Por qué el café puede aumentar la resistencia del concreto?

Una de las claves estaría en la estructura porosa del biocarbón. Sus pequeños espacios permiten que la pasta de cemento penetre y genere una mejor unión entre los materiales.

Los poros también pueden retener parte del agua durante el curado, favoreciendo una hidratación más uniforme de la mezcla y contribuyendo así a mejorar su resistencia mecánica.

El método, además, podría ofrecer un doble beneficio ambiental: reaprovechar grandes cantidades de residuos de café y disminuir parcialmente la cantidad de arena necesaria para producir concreto.

¿Ya se utiliza el concreto elaborado con restos de café?

Por el momento, el material no forma parte de la construcción convencional a gran escala. El estudio se concentró principalmente en analizar su resistencia a la compresión y todavía deben evaluarse factores como su durabilidad, comportamiento frente a diferentes condiciones climáticas y desempeño a largo plazo.

La clave estuvo en someter los restos de café a un proceso denominado pirólisis, que utiliza altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Imagen creada con IA - Gemini

Sin embargo, la propuesta ya salió del laboratorio. El municipio de Macedon Ranges Shire, en Australia, utilizó este tipo de concreto para construir una vereda en la ciudad de Gisborne, donde los primeros resultados fueron satisfactorios.