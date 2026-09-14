El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

El Gobierno de Colombia ha dado a conocer sus métodos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, que abarcan visitas domiciliarias para corroborar la existencia y situación de los receptores de beneficios estatales.

Esta medida forma parte de la lucha contra los pagos indebidos a personas fallecidas o a causa de errores administrativos.

La normativa se integra a una creciente exigencia en los controles de los programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y entidades de pensiones del Estado, en el marco de una expansión del sistema de protección social.

La acción responde a un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y la eficiencia en la distribución de recursos públicos, garantizando que las transferencias monetarias sean destinadas exclusivamente a aquellos que cumplen con los requisitos legales.

En los últimos años, se han identificado deficiencias en las bases de datos y registros que ocasionaron pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no satisfacen los criterios vigentes, lo que provocó desconfianza en múltiples sectores de la ciudadanía y una solicitud por un mayor control.

Anna Bizon

¿De qué manera se realiza el operativo puerta a puerta?

En paralelo, se refuerzan los intercambios de datos administrativos entre entidades públicas para identificar inconsistencias, en particular en programas donde el riesgo de pagos indebidos es elevado por la dispersión geográfica y dificultades en la identificación digital.

El plan del Gobierno de Colombia prevé que los equipos técnicos y administrativos del Estado visiten sectores urbanos y rurales para comprobar en el terreno la existencia de los beneficiarios de pensiones y subsidios.

Este tipo de control complementa los métodos tradicionales de auditoría interna y validación documental, disminuyendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

El objetivo principal consiste en cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

¿A quiénes afecta el operativo de verificación de beneficiarios?

El operativo incluye, entre otros, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y otros regímenes especiales.

Adultos mayores que reciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social .

Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

¿Qué herramientas utiliza el Gobierno para prevenir errores administrativos?

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos indebidos —por ejemplo, a beneficiarios fallecidos o a aquellos que no cumplen con los requisitos— las entidades responsables procederán a suspender el beneficio hasta que sea aclarada la situación y actualizarán el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Además, se realizarán auditorías internas y externas para examinar los casos más complejos, así como para evaluar la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude Verificado. Esto tiene como fin reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un contexto de creciente demanda de cobertura social en Colombia.

¿Qué instrumentos utiliza el Gobierno de Colombia para prevenir errores administrativos?

El Gobierno está llevando a cabo un operativo de campo, simultáneamente con la integración y modernización de bases de datos públicas.

Asimismo, se avanza en la mejora de los sistemas de identificación de beneficiarios, lo cual abarca la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Iniciativas del Gobierno para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos

El Gobierno también llevará a cabo capacitaciones dirigidas a los funcionarios responsables de la verificación, con el fin de optimizar la identificación de beneficiarios y garantizar la adecuada aplicación de los criterios establecidos.

Adicionalmente, se consideran alianzas con organizaciones comunitarias para simplificar el proceso de verificación en zonas rurales, aumentando así la confianza de la ciudadanía en los beneficios proporcionados por el Estado.

Sistema de capacitación y portal para beneficiarios en Colombia

El Gobierno también implementará capacitaciones para el personal encargado de las visitas, asegurando un manejo adecuado de la información sensible de los beneficiarios.

Se espera que este esfuerzo genere mayor confianza entre la ciudadanía, al demostrar un compromiso firme por la correcta administración de los recursos públicos.