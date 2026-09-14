Una de las principales voces del cine de autor argentino decidió poner en palabras su preocupación por el futuro de las películas independientes. Sofía Gala Castiglione advirtió que la posibilidad de llevar una historia a la pantalla está cada vez más condicionada por la capacidad económica de quienes buscan producirla.

La actriz habló desde su propia experiencia después de dos décadas de trabajo vinculadas con este tipo de proyectos. “El cine independiente, que fue el que me dio trabajo durante veinte años, está en un momento crítico. Casi no se están haciendo producciones de cine independiente, los que pueden hacer cine son los que tienen plata”, sostuvo al referirse al escenario que atraviesa actualmente el sector.

La preocupación de Sofía Gala por el cine independiente

Castiglione destacó las dificultades históricas que tuvieron las producciones de autor para competir con las películas de mayor presupuesto. Según su análisis, las grandes producciones comerciales cuentan con ventajas vinculadas a la cantidad de salas disponibles, el tiempo de exhibición y los recursos destinados a la promoción.

“El cine independiente siempre luchó contra esto de los ‘tanques’ de acá, que son a los que más salas les daban, más tiempo los dejaban, más plata tenían para promocionar. El cine independiente, siempre bastardeado y ahora más, cuando es el cine que nos lleva a recorrer el mundo”, afirmó la actriz en conversación con Radio con Vos.

Sofía Gala, actriz, alertó por el futuro del cine independiente y el impacto de los grandes "tanques" (Fuente: Redes Sociales). Redes Sociales

Para Castiglione, el valor de estas películas excede la posibilidad de llegar al público local. La actriz remarcó especialmente su presencia en festivales internacionales, donde las producciones nacionales de autor pueden representar al país y alcanzar reconocimiento fuera de sus fronteras.

La crítica al streaming y las nuevas narrativas

La actriz también dirigió su mirada hacia las transformaciones provocadas por las plataformas de streaming y la televisión. Consideró que las nuevas formas de consumo modificaron la manera en que se construyen algunas historias y cuestionó que determinadas producciones busquen captar constantemente la atención de espectadores acostumbrados a contenidos rápidos.

En ese sentido, Castiglione sostuvo que muchas obras actuales abandonan parte de la complejidad narrativa para explicar de manera permanente lo que sucede en pantalla. “También veo mucho cine ya hecho y dirigido para lo que va a ser la televisión o las plataformas. Entonces es una narrativa de idiotas, que te explican cada 15 segundos de qué mierda se trata lo que estás viendo. Es una narrativa literal que rompe con esa magia del cine que hace pensar y reflexionar al espectador”, expresó.

La actriz, reconocida por trabajos como Alanis y Como el Mar, planteó así una defensa de un cine que permita al público interpretar, cuestionar y completar el sentido de las historias sin recibir todas las respuestas de manera explícita.