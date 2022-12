Quién es Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú luego del golpe de Estado de Pedro Castillo

Tras el golpe de Estado anunciado este miércoles, Pedro Castillo fue destituido de la presidencia de Perú por una sesión de emergencia del Congreso Nacional, que declaró la vacancia por permanente incapacidad moral. De esta manera, su hasta ahora compañera de binomio, Dina Boluarte, se convertirá en la primera presidenta mujer del Perú, dado que es la próxima en la cadena sucesoria.

Perú vivió el miércoles uno de sus días más convulsionados en décadas luego de que Castillo anunciara sorpresivamente en un mensaje la disolución del Congreso, a pocas horas de que el mandatario izquierdista enfrente un tercer intento de destitución promovido por legisladores de oposición.



Autogolpe en Perú: tras disolver el Congreso, Pedro Castillo fue detenido y asumirá la presidencia Dina Boluarte



A su vez, declaró un "Gobierno de excepción" y un "toque de queda a nivel nacional", lo que motivó inmediatamente la renuncia de ministros y acusaciones de la oposición de un "golpe de Estado".



Entre los integrantes del gobierno vigente que se manifestaron abiertamente en contra de la decisión de Castillo estuvo la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, quien manifestó hoy su "rechazo" a la decisión del mandatario Pedro Castillo de disolver el Congreso e instaurar un "Gobierno de excepción" y dijo que "se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política".



En el mismo momento, luego de la sesión legislativa que declarara la vacancia presidencial, el presidente del cuerpo, José Williams, convocó para a una nueva una sesión en la que se le tomará juramento a la vicepresidenta, Dina Boluarte

QUIÉN ES DINA BOLUARTE, LA NUEVA PRESIDENTA DE PERÚ

Boluarte, una abogada de 60 años que fue hasta hace poco ministra de Desarrollo e Inclusión Social, estaba siendo investigada por el Congreso por una supuesta infracción constitucional, pero el Legislativo la absolvió esta semana de todos los cargos.



Nació el 31 de mayo de 1962 en Chalhuanca, Apurímac, Perú. La ahora jefa de Estado se graduó de abogada e hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de San Martín de Porres.



Entre su antecedente laboral se encuentra su paso por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil como abogada y jefa de una de sus oficinas, cargos que ocupó desde 2007. En agosto de 2021 pidió una licencia a Reniec para poder presentarse en las elecciones generales de ese año ya que su cargo era incompatible con las funciones en el Ejecutivo al que postulaba.

La flamante nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte. (Reuters)

Su solicitud fue denegada; no renunció a su puesto alegando que su cargo político podría ser efímero, y podría retornar a su plaza. Renunció a su cargo de jefa encargada de la Oficina Registral que ocupaba desde 2015, en abril de 2022.

Fue candidata a la vicepresidencia, durante las elecciones generales de 2021, por el partido Perú Libre, en la que la fórmula, encabezada por Pedro Castillo, el cual salió victorioso en el balotaje frente a Keiko Fujimori.

El 29 de julio de 2021, fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el Gobierno de Pedro Castillo. A más de un año en el cargo, el 25 de noviembre de 2022, tras el nombramiento de Betssy Chávez como Presidenta del Consejo de Ministros, Boluarte presentó su renuncia como ministra y conservó el cargo que ostentaba hasta la actualidad.

Dina Boluarte durante su paso por el APEC Summit. (Reuters)

"He tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial (...) no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica", dijo Boluarte en Twitter al anticipar que dejaría el despacho ministerial.



QUÉ DIJO DINA BOULARTE TRAS EL GOLPE DE ESTADO DE PEDRO CASTILLO

Horas después que se diera a conocer la decisión del hasta hoy presidente del país vecino, Boluarte se sumó a las expresiones de rechazo emitidas por integrantes de su Gabinete y afirmó que se trató de "un golpe de Estado".

"Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley", escribió en redes sociales.

Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) December 7, 2022

La decisión del mandatario de izquierda fue comunicada horas antes de que el Parlamento, controlado por la oposición de derecha, se dispusiera a debatir una moción de destitución contra Castillo por "permanente incapacidad moral".

En tanto, Castillo fue detenido cuando se presentó en la Prefectura de Lima para pedir garantías, tras abandonar la Casa de Gobierno, y fue trasladado a la Procuraduría. Por otro lado, las fuerzas armadas habían quitado el apoyo al presidente, luego de su anuncio de disolver el Congreso.

Si el pedido lograba 87 votos a favor, en un Congreso unicameral de 130 representantes, Castillo debía abandonar la presidencia y ser sustituido por la vicepresidenta Boluarte, número al cual se llegó horas siguientes, con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones.