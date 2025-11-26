El Corte Inglés anuncia el relevo de Marta Álvarez por su hermana Cristina como presidenta no ejecutiva. La sucesión será efectiva en enero de 2026 y mantiene el plan estratégico.

Cierra El Corte Inglés: revelan el motivo por el cual la empresa vendió muchos de sus supermercados

Elon Musk, en guerra contra España: el empresario adopta una decisión que afectará a todas las empresas del país

El Grupo El Corte Inglés ha confirmado un cambio de liderazgo que marca el fin de una etapa. Marta Álvarez, presidenta desde 2019, cederá el testigo a su hermana Cristina Álvarez. El relevo, aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración, se formalizará el próximo 15 de enero de 2026, en un proceso descrito como “ordenado, estable y de continuidad”.

El movimiento se produce tras la consolidación de un nuevo equipo directivo y en un contexto de buenos resultados económicos.

Por su parte, Marta Álvarez continuará vinculada a la compañía desde su rol como consejera y desde la Comisión de Seguimiento, con foco en las Marcas Propias, Moda y Hogar.

Las hermanas Marta y Cristina Álvarez protagonizan el relevo institucional más relevante del grupo en los últimos años. ALBERTO MARINAS

Marta Álvarez: “Llega el momento de abrir una nueva etapa”

Según explicó en una carta a los accionistas, su salida responde a una decisión personal, tomada tras más de seis años al frente de la compañía. “Con el esfuerzo de todos hemos conseguido grandes resultados, que han permitido a la compañía encarar el futuro con garantías, siempre con el cliente en el centro”, afirmó.

En la misma misiva, indicó que su hermana Cristina está “preparada para lograr los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2025-2030”. Su respaldo fue rotundo: "Cristina cuenta con todo mi apoyo desde el Consejo y la Comisión de Seguimiento, para continuar trabajando por esta empresa, a la que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional".

Cristina Álvarez asume la presidencia con perfil institucional

Cristina Álvarez asumirá el cargo como presidenta no ejecutiva, con un enfoque centrado en la representación institucional del grupo. En su primera intervención tras la designación, agradeció el “magnífico trabajo” de su hermana y prometió ejercer con “humildad, defendiendo siempre los intereses de los accionistas, de los empleados y de los clientes de esta gran empresa”.

La elección fue respaldada de forma unánime por el Consejo de Administración, lo que garantiza una transición sin sobresaltos en la cúpula del grupo. Cristina, hasta ahora menos visible mediáticamente, da un paso al frente en un momento clave para el futuro corporativo de la firma.

Buen momento financiero para afrontar el cambio

El anuncio del relevo se produce en un contexto de sólido crecimiento financiero para El Corte Inglés. En el primer semestre del ejercicio 2025-2026, el grupo alcanzó 8212 millones de euros en ingresos, con un beneficio neto de 224 millones, lo que supone un alza del 10,3% interanual.

El buen desempeño se reflejó también en la reducción de deuda financiera neta, que se situó en 1738 millones de euros, y en la consolidación de negocios clave como la financiera FECI y Seguros El Corte Inglés. Esta estabilidad facilita la transición de liderazgo sin alterar la hoja de ruta marcada para el periodo 2025-2030.