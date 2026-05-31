Elecciones en Colombia: Gana De la Espriella, el candidato sorpresa de la derecha, y pasa con Cepeda a la segunda vuelta.

Con más del 70% de las mesas informadas al momento de la escritura de esta nota, las elecciones presidenciales de Colombia 2026 quedaron definidas hacia una segunda vuelta. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los dos candidatos más votados y se enfrentarán el próximo 21 de junio.

Según el preconteo de la Registraduría, De la Espriella lidera con el 44,09% y Cepeda lo sigue con el 41,33%. Ninguno alcanzó el 50 % más uno de los votos válidos necesario para ganar en primera vuelta.

De la Espriella 44,09 % y Cepeda 41,33%: así quedó el preconteo

La diferencia entre los dos punteros es de menos de tres puntos, lo que anticipa un balotaje ajustado. Más atrás quedó Paloma Valencia, del Centro Democrático, con el 6,54 %, sin opciones de pasar a la siguiente fase.

El resto de los aspirantes sumó en conjunto el 8,04 % de los votos. Estos son los números del preconteo con más del 71 % de avance:

Abelardo de la Espriella : 44,09%

Iván Cepeda : 41,33%

Paloma Valencia : 6,54%

Otros candidatos (en conjunto): 8,04%

Segunda vuelta el 21 de junio: qué define el balotaje

Como ningún candidato superó la mitad más uno de los votos válidos, la segunda vuelta se realizará el domingo 21 de junio de 2026. Competirán solo De la Espriella y Cepeda, y será presidente quien obtenga la mayoría simple.

Abelardo de la Espriella fue el ganador de la elección en Colombia. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Los datos del preconteo son preliminares y de carácter informativo: no tienen validez jurídica. El resultado oficial lo definirá el escrutinio, el proceso que revisan y consolidan las comisiones escrutadoras en los días siguientes.

Las cifras de la jornada del 31 de mayo

Los datos clave de la primera vuelta, según la Registraduría:

Censo electoral : 41.421.973 ciudadanos habilitados.

Mesas : más de 120.000 dentro y fuera del país.

Cierre de urnas : 4:00 p. m.; el preconteo arrancó minutos después.

Segunda vuelta: domingo 21 de junio de 2026, entre los dos más votados.

El nuevo presidente, electo en el balotaje, asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026 para el período 2026-2030.