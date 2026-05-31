Elecciones 2026 en Colombia: cuándo será la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Ninguno de los candidatos logró superar el umbral exigido por la Constitución para ganar en primera vuelta, por lo que la elección se definirá en una segunda ronda.

Elecciones en Colombia: Gana De la Espriella, el candidato sorpresa de la derecha, y pasa con Cepeda a la segunda vuelta

Colombia ya conoce a los dos candidatos que disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta de las elecciones de 2026. Con el 98,27 % de las mesas informadas por la Registraduría Nacional al cierre de la jornada de este domingo 31 de mayo, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvieron las mayores votaciones y avanzaron a la instancia definitiva para elegir al sucesor de Gustavo Petro.

Los resultados preliminares muestran una elección mucho más cerrada de lo que anticipaban varios sondeos. De la Espriella lideró el escrutinio con más de 10 millones de votos, equivalentes al 43,74 % de los sufragios, mientras que Cepeda alcanzó cerca de 9,5 millones de apoyos, correspondientes al 40,90 %. Sin embargo, ninguno logró obtener la mitad más uno de los votos válidos, requisito indispensable para ser elegido presidente en primera vuelta.

¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Colombia 2026?

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 21 de junio de 2026, apenas tres semanas después de la primera jornada electoral.

Ese día, los colombianos volverán a las urnas para escoger entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. A diferencia de la primera ronda, en esta ocasión ganará simplemente quien obtenga más votos, sin necesidad de superar el 50 % de los sufragios.

La fecha ya estaba establecida dentro del calendario electoral colombiano y se activa automáticamente cuando ningún aspirante consigue la mayoría absoluta en la primera votación.

Elecciones 2026 en Colombia: cuándo será la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

¿Por qué habrá segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

La Constitución Política de Colombia establece que un candidato presidencial solo puede ser elegido en primera vuelta si obtiene más de la mitad de los votos válidos depositados.

Aunque De la Espriella terminó en el primer lugar y Cepeda en el segundo, ninguno alcanzó ese porcentaje. Por esa razón, ambos deberán enfrentarse nuevamente en una segunda ronda que definirá quién gobernará el país durante el periodo 2026-2030.

Este mecanismo busca garantizar que el presidente electo cuente con un respaldo mayoritario entre los votantes.

¿Cómo quedaron los resultados de la primera vuelta presidencial?

Con el 98,27 % de las mesas reportadas, los resultados parciales quedaron de la siguiente manera:

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria): 43,74 %.

Iván Cepeda (Pacto Histórico): 40,90 %.

Paloma Valencia (Centro Democrático): 6,91 %.

Sergio Fajardo (Dignidad & Compromiso): 4,26 %.

Claudia López: 0,94 %.

La gran sorpresa de la jornada fue el desempeño de De la Espriella, quien superó las expectativas de varias encuestas y terminó liderando la votación nacional.

Por el contrario, Paloma Valencia registró un resultado inferior al que proyectaban los sondeos previos, quedando fuera de la disputa presidencial.

¿Quiénes pueden votar en la segunda vuelta de Colombia?

Podrán participar todos los ciudadanos habilitados para votar que se encuentren inscritos en el censo electoral colombiano.

Asimismo, los colombianos residentes en el exterior también tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al voto dentro del calendario especial definido por la Registraduría Nacional.

Las autoridades electorales mantendrán los mismos puestos de votación utilizados durante la primera vuelta y continuarán con los mecanismos de verificación y publicación de resultados para garantizar la transparencia del proceso.

¿Qué pasará después de la segunda vuelta presidencial?

El candidato que resulte vencedor el próximo 21 de junio será proclamado presidente electo de Colombia y asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026.

Con información de EFE.-