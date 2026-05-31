Petro alertó sobre la elección y dio un mensaje a toda la población: “El que compra votos es un delincuente”.

El presidente Gustavo Petro votó este domingo 31 de mayo en las elecciones presidenciales y, tras marcar el tarjetón, dejó un mensaje sobre el rumbo del país. Lo hizo en la mesa uno del Capitolio Nacional, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, acompañado por su hija Antonella.

Petro pidió a los colombianos votar con libertad y sin presiones, y advirtió que comprar votos es un delito. Definió su sufragio como un mandato que la población entrega a quien dirigirá el país en el período 2026-2030.

Petro pidió “cuidar el voto” y cuestionó el software del escrutinio

El mandatario llamó a los ciudadanos a vigilar el escrutinio “mesa por mesa” una vez cerraran las urnas, porque, según dijo, el conteo está en manos de una empresa privada que no se deja auditar.

En el acto le pidió al registrador nacional, Hernán Penagos, iniciar el proceso para que el Estado sea dueño del software de conteo, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado de 2018. La Registraduría ha sostenido que el proceso ofrece garantías de transparencia.

“No me gusta el poder”: la respuesta de Petro a sus críticos

Petro también respondió a quienes lo acusaron de buscar perpetuarse en el poder. Aseguró que nunca movió una norma hacia la reelección y que “no le gusta el poder”. Su mandato termina el 7 de agosto y este voto define a su sucesor.

El gesto, sin embargo, generó críticas. Mostrar el tarjetón y sus señalamientos al sistema reavivaron el debate sobre la participación de funcionarios en política, justo cuando el Gobierno había pedido a los empleados públicos no intervenir. Si nadie supera el 50 % de los votos válidos, habrá segunda vuelta el 21 de junio.

Petro también respondió a quienes lo acusaron de buscar perpetuarse en el poder. Fuente: EFE Carlos Ortega

En su intervención, Petro insistió en la libertad del sufragio: “No existen democracias bajo presiones”, afirmó. También fue tajante contra la compra de votos —“el que compra votos es un delincuente”, dijo— y pidió vigilancia en el conteo para “que el voto se refleje con exactitud”.

Las cifras de la jornada del 31 de mayo

Los datos clave de la primera vuelta, según la Registraduría:

Censo : más de 41 millones de habilitados; votación de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Candidatos : 11 aspirantes; las tres figuras más visibles son Iván Cepeda (Pacto Histórico, izquierda), Abelardo de la Espriella (derecha) y Paloma Valencia (Centro Democrático).

En el exterior : más de 1,4 millones de votantes habilitados en 67 países.

Segunda vuelta (si aplica): domingo 21 de junio de 2026, entre las dos opciones más votadas.

Los primeros boletines del preconteo se conocerán pocos minutos después del cierre de las urnas, a las 4:00 p. m.