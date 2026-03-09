Colombia cerró este 8 de marzo una de las jornadas electorales más importantes del calendario político, en la que millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030. Los primeros resultados del preconteo muestran un escenario político dividido: el Pacto Histórico lidera la votación para el Senado, mientras que el Centro Democrático se posiciona como la fuerza más votada en la Cámara de Representantes. Con más de la mitad de las mesas escrutadas, los datos empiezan a dibujar cómo quedará el mapa político del Legislativo durante los próximos cuatro años. Según el boletín más reciente del preconteo, el Pacto Histórico encabeza la votación para el Senado con 3.130.634 votos, consolidándose como la lista más respaldada por los electores en esa corporación. Detrás aparecen varias fuerzas tradicionales del país, lo que confirma un Congreso fragmentado y con múltiples bloques políticos. Los resultados preliminares del Senado ubican a los partidos de la siguiente manera: Aunque se trata de resultados preliminares, el panorama indica que los sectores de izquierda, centro y derecha seguirán disputando el control legislativo en el próximo cuatrienio. En la Cámara de Representantes, el panorama es distinto. El Centro Democrático aparece como la lista más votada en el preconteo. Con los boletines parciales, los primeros lugares de la votación nacional son los siguientes: Estos resultados preliminares sugieren que la Cámara podría quedar dominada por partidos tradicionales, aunque con una presencia significativa de sectores alternativos. El nuevo Congreso de la República estará conformado por 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, quienes asumirán funciones desde julio de 2026 hasta 2030. Las cifras del preconteo muestran que ningún partido tendría una mayoría absoluta, lo que obligará a construir coaliciones legislativas para impulsar proyectos de ley y reformas estructurales. Este escenario podría generar negociaciones entre distintas fuerzas políticas, especialmente en temas clave como: reformas económicas, política social, seguridad y relaciones internacionales.