El mandatario aseguró que solo reconocerá los datos que surjan del escrutinio oficial realizado por las autoridades judiciales.

Elecciones en Colombia: Paloma Valencia anuncia su apoyo a De la Espriella de cara a la segunda vuelta

La tensión política en Colombia escaló este domingo pocas horas después del cierre de las urnas. Mientras la Registraduría Nacional reportaba que Abelardo de la Espriella era el candidato más votado de la primera vuelta presidencial con el 43,74 % de los sufragios, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país al afirmar que no acepta los resultados del preconteo difundidos durante la jornada electoral.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que los datos divulgados durante la noche del 31 de mayo no tienen carácter vinculante y reiteró sus cuestionamientos al sistema tecnológico utilizado para el procesamiento inicial de los votos.

La declaración llegó en medio de un escenario político particularmente sensible, ya que De la Espriella avanzó a la segunda vuelta junto con Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien obtuvo el 40,90 % de la votación según los datos preliminares informados por la autoridad electoral.

¿Por qué Gustavo Petro dice que no acepta los resultados del preconteo?

El mandatario sostuvo que el preconteo divulgado durante la jornada electoral no constituye un resultado oficial ni definitivo.

En su publicación, Petro afirmó que los únicos datos con validez jurídica serán aquellos que surjan del escrutinio adelantado por las comisiones escrutadoras y supervisado por jueces de la República.

Según explicó, mantiene preocupaciones sobre el software utilizado para el procesamiento de la información electoral y aseguró que durante los días previos a la elección se habrían producido modificaciones en los algoritmos del sistema.

“No acepto los resultados”: Petro pone en duda el conteo electoral tras la victoria de De la Espriella. Captura de pantalla

Por esa razón, insistió en que el país debe esperar el desarrollo del escrutinio oficial antes de dar por definitivos los resultados de la primera vuelta.

¿Qué denuncias hizo Petro sobre el sistema electoral?

El presidente aseguró que existen inconsistencias relacionadas con el censo electoral utilizado en el software de procesamiento de resultados.

De acuerdo con su versión, habría una diferencia cercana a 800.000 registros entre el censo oficial y la información utilizada por el sistema informático contratado para las elecciones.

Además, sostuvo que algunas mesas ya impugnadas mostrarían irregularidades relacionadas con votos presuntamente agregados sin correspondencia con sufragantes registrados.

Hasta el momento, la Registraduría Nacional no ha informado cambios en los resultados preliminares divulgados durante la noche electoral.

¿Quién ganó la primera vuelta presidencial en Colombia?

Con el 98,27 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella se convirtió en el candidato más votado de la jornada.

El aspirante de Defensores de la Patria alcanzó más de 10 millones de votos y obtuvo el 43,74 % de los sufragios. En segundo lugar quedó Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con el 40,90 %.

Debido a que ninguno logró superar el umbral de la mitad más uno de los votos válidos, Colombia tendrá una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

La diferencia entre ambos candidatos anticipa una campaña intensa durante las próximas tres semanas.

¿Qué es el preconteo y qué diferencia tiene con el escrutinio?

El preconteo es un mecanismo informativo que permite conocer rápidamente una tendencia electoral la misma noche de las elecciones.

Estos datos son transmitidos desde las mesas de votación y sirven para informar a la ciudadanía sobre el comportamiento preliminar de los resultados.

Sin embargo, el proceso con validez legal es el escrutinio, una revisión detallada realizada por las autoridades electorales y las comisiones escrutadoras conformadas por jueces de la República.

Precisamente sobre esta diferencia se apoyó Petro para señalar que únicamente aceptará los resultados que surjan de esa etapa posterior.

Con información de EFE.-