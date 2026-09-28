Se acerca la fecha de las elecciones en Brasil . Este domingo 4 de octubre de 2026 los ciudadanos brasileros habilitados para votar deberán asistir a las urnas para elegir al próximo presidente.

Además, en 26 estados del país se eligirá gobernador, y se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados (513 bancas) y un tercio del Senado (54 bancas)

A menos de una semana, se recrudece la discusión en torno a las posibilidades de Luiz Inácio Lula da Silva de perpetuar su mandato por otros cuatro años.

En la vereda de enfrente se encuentra al hijo mayor de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quien recortó la distancia con el oficialismo e incluso amenaza con una victoria en segunda vuelta.

EFE

Cuándo son las elecciones en Brasil

El domingo 4 de octubre son las elecciones en Brasil .

Si ninguna fórmula presidencial logra una mayoría absoluta de los votos válidos (más del 50%), la definición se trasladará a un balotaje el 25 de octubre .

La votación se realiza con urna electrónica en todo el país y contempla seis votaciones consecutivas por elector.

Elecciones en Brasil: quién ganaría según la última encuesta

Durante el mes de septiembre, los diversos relevamientos de AtlasIntel consignaron un descontento latente con relación a la mirada que se tiene sobre el referente del Partido de los Trabajadores (PT).

Para un escenario de primera vuelta, la polarización comenzó a tallar fuerte en el panorama del corto plazo. Lula pasó de una intención de voto del 44,1% de los encuestados al 45,8% de la segunda a la tercera semana de septiembre.

Es menester destacar que algo similar ocurre con Bolsonaro, quien también incrementó en intención de votos: en la primera semana de septiembre era del 37,4% y en la última medición fue del 43,4%.

Un dato no menor es el de los segmentos que se decantan por uno y otro candidato. Entre los hipotéticos votantes de Lula hay un 59% de mujeres, mientras que ese guarismo en el caso de su opositor desciende a 32,3%.

Según el propio Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, 83.877.126 electoras podrán votar en octubre, el equivalente al 52,84% del total nacional, mientras que el electorado masculino suma 74.845.001 personas.

Estas aristas no son vinculantes, pero podrían ser relevantes de cara a un escenario de balotaje . ¿El motivo? Cerca del 24,7% de los encuestados aseguró que, en caso de no poder emitir un sufragio en favor de su candidato, elegiría el camino de impugnar o votar en blanco. Allí es donde se concentran las boletas claves para unos y otros.

EFE

En un escenario de segunda vuelta —gana quien obtenga la mitad más uno de los sufragios—, hoy persiste un empate técnico, según la medición de AtlasIntel. Lula se llevaría el 47,7% de los sufragios frente a un 47,4% de Flávio Bolsonaro. Sin tomar los votos nulos (en blanco o impugnados), la diferencia en favor del oficialismo sería superior: 50,2% vs. 49,8%.

Ante este escenario, la reelección ya no parece un camino seguro para el líder del PT y deberá pugnar hasta el último minuto por un voto que incline la balanza en su favor.