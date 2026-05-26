Los herederos deberán cumplir con este requisito indispensable del testamento si no quieren perder toda la herencia.

En México, testar no es solo elegir quién recibe qué. El Código Civil Federal permite que cualquier persona imponga condiciones dentro de su testamento, y si los herederos no las cumplen, pueden perder su parte de la herencia por completo .

Se trata de una figura legal poco conocida que genera miles de consultas en buscadores cada mes.

Qué condiciones puede imponer un testador en México

La normativa mexicana, concretamente el Capítulo IV del Título II del Libro Tercero del Código Civil Federal, establece que un testador puede incluir cláusulas condicionadas a determinados comportamientos o logros del heredero.

Algunas de las condiciones más frecuentes son:

Terminar una carrera universitaria antes de recibir los bienes.

Cuidar a una persona específica , como un familiar mayor o con discapacidad.

No contraer matrimonio con una persona determinada.

Residir en un lugar específico por un período establecido.

Administrar un negocio familiar durante un tiempo mínimo.

Estas condiciones tienen plena validez jurídica siempre que no sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres ni a las normas de orden público.

Si una condición es ilícita o imposible, el artículo correspondiente del Código Civil la tiene por no puesta, pero el resto del testamento mantiene su validez .

Qué pasa si el heredero no cumple la condición

Si la condición es suspensiva, el heredero no puede recibir los bienes hasta cumplirla. Si no la cumple nunca, pierde el derecho a la herencia y el patrimonio pasa a los herederos sustitutos o, en su ausencia, a los herederos legítimos.

En cambio, si la condición es resolutoria, el heredero recibe los bienes de inmediato, pero los pierde si ocurre el evento estipulado en el testamento.

El plazo para que una condición suspensiva sea válida no puede ser indefinido. Si el testador no fijó un límite, la ley establece criterios para determinarlo caso a caso .

La herramienta disponible para cualquier persona en esta situación es la acción judicial de cumplimiento de condición testamentaria, que puede iniciarse ante un juzgado civil con la asesoría de un notario o abogado especialista en sucesiones.

Para consultas, el punto de partida oficial es el sitio oficial www.gob.mx/tramites, donde se puede acceder a información sobre sucesiones y testamentos en cada entidad federativa.