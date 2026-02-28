El Código Civil y Comercial es claro en cuanto a la Ley de Sucesiones: cuando muere una persona y deja bienes debe iniciarse un proceso ante la justicia para que esos bienes pasen a los herederos. En estos casos, una pregunta recurrente es ¿puede una madrastra quedarse legalmente con el 100% de la herencia? Aunque parezca extraño, existen dos casos que muy pocas veces se da y que sí puede ocurrir en Argentina. En este sentido, no es por preferencias o testamentos ocultos: todo depende de cómo la ley define quién es heredero forzoso. Según el Código Civil y Comercial: Es decir que el cónyuge sobreviviente, que ocupa el rol de “madrastra” y está legalmente casada con el fallecido, hereda la totalidad de los bienes porque pasa a ser heredera forzosa exclusiva. Cabe destacar que le Ley establece que los hijos y el cónyuge son herederos forzosos. Sin embargo, solo se consideran así a los hijos legalmente reconocidos. Si no están legalmente reconocidos, aunque existe un vínculo biológico, los hijos no tienen vocación hereditaria y no ingresan en la sucesión. También puede darse el escenario que los hijos fallecieron antes que el padre y, además, no dejaron descendencia propia, es decir, no transmitieron derechos hereditarios. Sumado a que no existen padres del fallecido, es decir, ascendientes. En este caso también la herencia completa va al cónyuge, que puede tener la figura de “madrastra” en la familia ensamblada. La Ley no considera los sentimientos ni los vínculos afectivos, solo reconoce derechos sucesorios a quienes están formalmente incluidos en las categorías de herederos forzosos. En estos escenarios, el proceso sucesorio puede generar un resultado sorpresivo para la familia, pero respaldado por la ley. En Argentina, al haber abundantes familias ensambladas, se debe informar sobre el impacto legal que puede tener la falta de reconocimiento de hijos o la ausencia de un testamento correctamente redactado. El resultado puede causar conflictos, reclamos y situaciones injustas entre el entorno del fallecido.