Cuando en un proceso sucesorio hay herederos menores de edad y se produce la venta de bienes heredados abre una pregunta clave: ¿qué pasa con el dinero generado? La Ley de Sucesiones refuerza un principio central del derecho argentino: el patrimonio de los menores debe estar especialmente protegido. Esto impacta de lleno en operaciones como la venta de inmuebles, autos u otros bienes registrables dentro de una herencia. En estos casos, la ley no deja librado el destino del dinero a la voluntad de los adultos. Todo el proceso está supervisado por la Justicia, con el objetivo de evitar abusos y garantizar que esos fondos se conserven hasta que el heredero alcance la mayoría de edad. La venta de bienes pertenecientes a herederos menores solo puede realizarse con autorización judicial previa. El juez evalúa si la operación es conveniente y necesaria, por ejemplo, para: Una vez aprobada la venta, el dinero no puede entregarse libremente a los padres o representantes legales. Según la práctica judicial vigente, el producido de la operación queda afectado a un sistema de resguardo, justamente para preservar los derechos del menor dentro de la sucesión. Este control judicial es uno de los puntos más relevantes de la nueva Ley de Sucesiones, que busca mayor transparencia y protección patrimonial en contextos familiares complejos. El destino más habitual del dinero proveniente de la venta de bienes es una cuenta judicial a nombre del menor, abierta específicamente para esa sucesión. En muchos casos, el juez ordena que esos fondos se coloquen en un plazo fijo judicial, lo que permite que el capital no solo se conserve, sino que también genere intereses. Este dinero queda inmovilizado y solo puede retirarse con una nueva autorización judicial, generalmente para gastos extraordinarios vinculados al bienestar del menor, como salud, educación o necesidades urgentes debidamente acreditadas. De este modo, la ley asegura que el patrimonio heredado no se diluya ni se utilice para fines ajenos a los intereses del heredero. Cuando el menor alcanza la mayoría de edad, puede disponer libremente de los fondos acumulados. Para las familias que atraviesan una sucesión, es fundamental saber que vender bienes con herederos menores no es imposible, pero sí requiere cumplir pasos formales estrictos. La intervención judicial no es un obstáculo, sino una garantía de protección. Contar con asesoramiento legal especializado en sucesiones permite agilizar el trámite, evitar errores y entender claramente qué sucede con el dinero y cómo queda protegido hasta que el heredero pueda administrarlo por sí mismo.