Ómicron en Uruguay: suben los contagios y el Gobierno define qué pasa con las fronteras

Los contagios de Covid-19 en Uruguay parecen aumentar proporcionalmente a los días que avanza el calendario de 2022. Tras la apertura de fronteras y el inicio de la anhelada temporada de vacaciones de verano, el Gobierno de Luis Lacalle Pou salió a enfrentar cuestionamientos por la disparada de casos y las medidas en curso.



Hisopado de Covid-19 en Montevideo - Xinhua

En una conferencia de prensa, el presidente uruguayo buscó anoche poner paños fríos. "El no tomar medidas directamente, a veces es tomar medidas", dijo para explicar que no habrá ninguna disposición excepcional, en medio del aumento de contagios de Covid-19 desde diciembre.

Tan sólo el lunes se registraron 6757 nuevos casos y siete muertes por coronavirus, lo que aumenta los totales desde que se detectó el brote en Uruguay a 456.000 infectados y 6199 muertes, en un país que ronda los 3 millones de habitantes.

Según detalló El Observador, la determinación del Poder Ejecutivo parece estar basada en una premisa clara: la situación sanitaria actual se da en simultáneo a la máxima actividad de una "parte importante de la vida económica de los uruguayos", como es el turismo.



¿CORREDORES SANITARIOS?

En todo caso, el gobierno sigue confiando en las medidas del barbijo, el distanciamiento, y principalmente, la campaña de vacunación.

Y también, evalúa la creación de un corredor sanitario entre países, dada la alta transmisibilidad de la variante Ómicron que ya es dominante en países vecinos, como Brasil.



Pero Ómicron también es dominante en Uruguay, según confirmó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, al explicar que si bien es más contagiosa, no implica la gravedad de las anteriores.

"Estamos con alguna casuística, que no es elevada, pero que son personas que del lado argentino tienen que hacer la cuarentena porque están contagiados y son uruguayos, o a la inversa . Por esto, estamos tratando de establecer corredores sanitarios", citó El País a Lacalle Pou.



Explicó que para los corredores sanitarios, lo que están evaluando que es quienes estén contagiados "puedan, de alguna manera aislada, trasladarse en un vehículo particular a sus casas y hacer allí la cuarentena". El objetivo es que los pacientes puedan estar en su patria, cerca a parientes y amigos, y evitar el alto costo que implica la estadía en otro país.

UN MILLÓN DE u$s por día PARA testEOS de covid



Al día de hoy, el Gobierno uruguayo destina un millón de dólares por día para hacer los testeos de coronavirus, indicó el mandatario y descartó modificar los criterios que se utilizan para realizar los hisopados, como pasó en otros países.



"Nosotros, en una actitud desde nuestro punto de vista más garantista, no vamos a proceder de esa manera (no testear asintomáticos) y les queremos dar un dato que para nosotros es relevante: el Uruguay gasta casi u$s 1 millón por día en test. Igualmente vamos a seguir haciendo test a los asintomáticos", aseguró.

Uno de los países vecinos que días atrás dejó de testear a los asintomáticos que tuvieran contacto estrecho con positivos de Covid es Argentina, aunque sigue vigente que se aíslen: cinco días para los que tienen la pauta completa de vacunación, y siete días para los no vacunados.