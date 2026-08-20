Decretan feriado el viernes 7 de agosto y habrá un fin de semana XL para todos estos trabajadores.

Miles de trabajadores disfrutarán del feriado del viernes 21 de agosto que dará paso a un fin de semana largo de tres días. Se trata de un descanso extendido en todo Hawái en el marco del Día de la Estadidad (Statehood Day).

Por qué es feriado el viernes 21 de agosto

Los habitantes de Hawái disfrutarán del feriado oficial del Día de la Estadidad (Statehood Day), una festividad estatal que conmemora la incorporación de Hawái como el estado número 50 de Estados Unidos.

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La festividad tiene como fecha estipulada cada tercer viernes de agosto, por lo que según el calendario oficial marca el 21. Al unirse con el sábado 22 y domingo 23, creará un fin de semana largo.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del viernes

La fecha festiva aplica principalmente dentro del estado de Hawái, día en donde permanecerán cerradas diversos servicios y dependencias públicas como:

Oficinas del Gobierno estatal

Numerosas dependencias de los condados

Tribunales estatales

Varias escuelas públicas y universidades

Algunos bancos y organismos públicos

Muchas empresas privadas continúan operando normalmente, aunque algunas también otorgan el día libre a sus empleados.