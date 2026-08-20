El calendario de feriados de tendrá 19 días de descanso en 2026, pero uno de los puentes más esperados no podrá disfrutarse durante un fin de semana largo.

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Los colombianos tendrán que reorganizar sus planes para diciembre de 2026 debido a que uno de los festivos más esperados del año no formará un puente de tres días.

Aunque Colombia contará con 19 días festivos durante 2026, el calendario no permitirá extender el descanso en una de las fechas más tradicionales de la temporada de fin de año.

La razón está en cómo cae el Día de la Inmaculada Concepción, celebrado el 8 de diciembre. A diferencia de otros años, esta fecha caerá un martes en 2026, por lo que no habrá un fin de semana largo como el que muchos colombianos suelen aprovechar para viajar, descansar o realizar actividades familiares.

¿Por qué Colombia pierde el puente festivo de diciembre de 2026?

El festivo que se pierde como puente corresponde al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, una fecha que suele quedar asociada a las celebraciones del Día de las Velitas, que se conmemora el 7 de diciembre. En 2025, el calendario permitió que estas fechas quedaran dentro de un descanso prolongado, ya que el 8 de diciembre cayó lunes.

En 2026, en cambio, el 8 de diciembre será martes. Por esta razón, el sábado 5, domingo 6 y lunes 7 no conformarán un puente festivo de tres días, mientras que el martes será el único día de descanso obligatorio. Esto significa que quienes esperaban aprovechar la fecha para realizar una escapada tendrán que reorganizar sus planes.

¿Cuántos festivos tendrá Colombia en 2026?

El calendario colombiano contempla 19 días festivos durante 2026, dos más que los registrados el año anterior. Entre las razones se encuentra la distribución de las fechas en el calendario y la incorporación del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, establecido como nuevo festivo mediante la Ley 2578 de 2026.

La mayoría de los festivos que no caen originalmente un lunes se trasladan al lunes siguiente de acuerdo con la llamada Ley Emiliani, la Ley 51 de 1983. Esta norma estableció el traslado de determinados días festivos para generar fines de semana largos y favorecer el descanso y el turismo dentro del país.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia después del 17 de agosto?

Después del festivo del 17 de agosto de 2026, correspondiente a la conmemoración de la Batalla de Boyacá, los colombianos deberán esperar hasta octubre para volver a disfrutar de un día festivo. El próximo será el 12 de octubre, Día de la Raza, que en 2026 permitirá un nuevo puente al trasladarse al lunes.

Luego llegarán otros cuatro festivos antes de terminar el año: 2 de noviembre, 16 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. De estos, los de octubre y noviembre permitirán disfrutar de fines de semana largos, mientras que diciembre tendrá un descanso entre semana.

¿Cuáles son los próximos festivos y puentes de Colombia en 2026?

El calendario de festivos que queda para los últimos meses de 2026 está compuesto por cinco fechas. Tres de ellas formarán puentes festivos, mientras que las otras dos corresponderán a jornadas de descanso sin fin de semana largo.

Día de la Raza : feriado 12 de octubre

Día de Todos los Santos : feriado puente 2 de noviembre

Día de la Independencia de Cartagena : feriado puente 16 de noviembre

Día de la Inmaculada Concepción : no es feriado puente 8 de diciembre

Navidad: no es feriado puente 25 de diciembre

De esta manera, los trabajadores todavía tendrán tres puentes festivos antes de finalizar 2026, pero deberán esperar hasta octubre para volver a disfrutar de un fin de semana largo. El último gran descanso del año llegará en noviembre, mientras que las celebraciones de diciembre tendrán los festivos ubicados entre semana.

El calendario de festivos de tendrá 19 días de descanso en 2026, pero uno de los puentes más esperados no podrá disfrutarse durante un fin de semana largo. (Fuente: Representación creada con IA) ChatGPT

¿Qué es la Ley Emiliani y cómo funciona en Colombia?

La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, fue impulsada por el abogado y político Raimundo Emiliani Román y modificó las reglas sobre los días de descanso remunerado en Colombia. Su objetivo fue establecer un sistema que permitiera trasladar determinados festivos al lunes siguiente cuando originalmente cayeran en otro día de la semana.

Gracias a esta norma, varias celebraciones civiles y religiosas pueden convertirse en puentes festivos de tres días, al unir el descanso obligatorio del lunes con el sábado y domingo. Sin embargo, la regla no permite transformar cualquier festivo en un puente: cuando una fecha queda ubicada, por ejemplo, un martes y no está contemplada entre las que deben trasladarse, el descanso permanece en ese día.