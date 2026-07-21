El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica en su sitio web oficial a todos los conductores del estado cómo se medirán las diferentes infracciones de tránsito y qué gravedad se le otorga a cada una.

Conocer esto es fundamental debido a que, en Nueva York, las multas se miden en función de un sistema de puntos que permite un cierto límite máximo dentro de dos años. Si se llega o supera la cantidad permitida, el carné de conducir será revocado temporalmente por las autoridades.

Cómo revocarán temporalmente las licencias de conducir de quienes tengan estas multas

El Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es el utilizado para “identificar conductores de riesgo” en Nueva York.

Bajo este mecanismo, sólo se permite la obtención de 11 puntos en infracciones dentro de un período de 24 meses. En caso de exceder este límite, la licencia de conducir se revoca temporalmente y se prohíbe el manejo al conductor.

Multas de tránsito que, de tenerlas aunque sea una vez, pueden causar la revocación de la licencia de conducir

De acuerdo con la tabla compartida por las autoridades, las multas que pueden devenir en una suspensión directa porque representan 11 puntos son

Conducir más de 40 mph por encima del límite de velocidad permitido

Tener un incidente de conducción que se vincule con el consumo de drogas o alcohol

Conducir el vehículo sin una licencia vigente

Nueva York puede suspender la licencia de conducir de quienes acumularon 11 puntos o más en infracciones de tránsito. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Otras multas de tránsito que aplica el estado de Nueva York

La combinación de cualquiera de las siguientes infracciones puede llevar a una suspensión por superar la cantidad de puntos permitidos

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

“Una definite suspension significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.

Licencia en peligro: información importante

Nueva York indica que en caso de haber acumulado 11 puntos o más, la suspensión podría evitarse si el conductor realiza un curso aprobado por el DMV para el Programa de Reducción de Puntos y Seguros (PIRP). En estos casos, se “restarán” -aunque permanezcan en el historial- 4 puntos al momento de calcular la suspensión.

Quienes deseen consultar más información sobre este punto podrán hacerlo clicando aquí.