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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica en su sitio web oficial a todos los conductores del estado cómo se medirán las diferentes infracciones de tránsito y qué gravedad se le otorga a cada una.
Conocer esto es fundamental debido a que, en Nueva York, las multas se miden en función de un sistema de puntos que permite un cierto límite máximo dentro de dos años. Si se llega o supera la cantidad permitida, el carné de conducir será revocado temporalmente por las autoridades.
Cómo revocarán temporalmente las licencias de conducir de quienes tengan estas multas
El Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es el utilizado para “identificar conductores de riesgo” en Nueva York.
Bajo este mecanismo, sólo se permite la obtención de 11 puntos en infracciones dentro de un período de 24 meses. En caso de exceder este límite, la licencia de conducir se revoca temporalmente y se prohíbe el manejo al conductor.
Multas de tránsito que, de tenerlas aunque sea una vez, pueden causar la revocación de la licencia de conducir
De acuerdo con la tabla compartida por las autoridades, las multas que pueden devenir en una suspensión directa porque representan 11 puntos son
- Conducir más de 40 mph por encima del límite de velocidad permitido
- Tener un incidente de conducción que se vincule con el consumo de drogas o alcohol
- Conducir el vehículo sin una licencia vigente
Otras multas de tránsito que aplica el estado de Nueva York
La combinación de cualquiera de las siguientes infracciones puede llevar a una suspensión por superar la cantidad de puntos permitidos
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
“Una definite suspension significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.
Licencia en peligro: información importante
Nueva York indica que en caso de haber acumulado 11 puntos o más, la suspensión podría evitarse si el conductor realiza un curso aprobado por el DMV para el Programa de Reducción de Puntos y Seguros (PIRP). En estos casos, se “restarán” -aunque permanezcan en el historial- 4 puntos al momento de calcular la suspensión.
Quienes deseen consultar más información sobre este punto podrán hacerlo clicando aquí.