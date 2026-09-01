En esta noticia ¿A qué países pueden viajar los mexicanos sin visa?

Los mexicanos que quieran viajar a Australia, China, Canadá o Rusia deben revisar con anticipación los requisitos migratorios del país de destino, ya que contar con un pasaporte mexicano vigente no significa que puedan ingresar automáticamente. Dependiendo del motivo y las condiciones del viaje, puede ser necesario obtener una visa o autorización antes de abordar.

Por ello, las autoridades migratorias pueden negar el ingreso a una persona que no cuente con el permiso requerido, incluso si posee un pasaporte mexicano vigente. Las condiciones varían de acuerdo con el país, el tipo de viaje, la duración de la estancia y las reglas migratorias aplicables en la fecha del viaje.

Oficial | El Gobierno de Claudia Sheinbaum otorga el pasaporte mexicano negro y solo será exclusivo para este grupo ChatGPT

¿A qué países pueden viajar los mexicanos sin visa?

De acuerdo con el Henley Passport Index, México se encuentra en el puesto 22 del ranking mundial y cuenta con acceso a 156 países y territorios sin necesidad de tramitar una visa tradicional previamente.

Sin embargo, que un destino aparezca entre los países accesibles sin visa no significa que todos los viajeros puedan ingresar sin cumplir condiciones. Entre los principales requisitos que pueden solicitar las autoridades se encuentran:

Pasaporte mexicano vigente durante el periodo establecido por el país de destino.

Comprobar el motivo del viaje , como turismo, negocios o tránsito.

Contar con boleto de regreso o de salida cuando sea requerido.

Acreditar recursos económicos suficientes para cubrir la estancia.

Presentar reservaciones de alojamiento o información sobre el lugar donde permanecerá el viajero.

Tramitar una autorización electrónica de viaje, cuando el destino la establezca como requisito.

En contraste, países como Australia, Canadá, China y Rusia cuentan con requisitos migratorios específicos para los ciudadanos mexicanos en determinados supuestos. Por ello, antes de comprar vuelos, es recomendable consultar directamente las condiciones establecidas por la representación diplomática o autoridad migratoria correspondiente.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Restricciones adicionales: visa y pasaporte vencido

La falta de la visa o autorización requerida no es la única razón por la que un mexicano puede enfrentar restricciones para viajar. Un pasaporte vencido también puede impedir el abordaje o el ingreso a otro país, incluso cuando el destino no exige visa.

Además, algunos gobiernos establecen que el pasaporte debe conservar una vigencia mínima, por ejemplo, varios meses después de la fecha prevista de entrada. También pueden existir restricciones relacionadas con páginas dañadas, documentos deteriorados, antecedentes migratorios, permanencia previa superior a la autorizada o incumplimiento de las condiciones de una estancia anterior.

Por esta razón, antes de viajar es fundamental verificar los requisitos vigentes tanto del país de destino como de los países donde se realizará una escala. Las reglas pueden cambiar y la clasificación de un país como destino sin visa no sustituye la obligación de cumplir con las condiciones de entrada.