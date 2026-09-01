Retrasar la renovación del pasaporte hasta el último momento puede complicar los viajes internacionales. México, Honduras, El Salvador y Nicaragua exigen que los viajeros extranjeros cumplan con los requisitos de seguridad y la documentación necesaria para poder ingresar a su territorio.

El problema puede surgir incluso antes de llegar al control de seguridad. Si el pasaporte está vendido, dañado o no cuenta con la visa requerida , la aerolínea puede impedir el embarque o las autoridades migratorias pueden retener el ingreso al destino, aunque el viajero tenga un boleto de avión y una reserva de alojamiento.

Representación creada con IA

Las autoridades migratorias pueden bloquear la salida del país si tu pasaporte está vencido

Los cuatro países exigen que los viajeros extranjeros dispongan de un documento de viaje válido y en buen estado , si bien los requisitos específicos pueden variar en función de la nacionalidad, el motivo del viaje y las preocupaciones migratorias existentes.

México

El Instituto Nacional de Migración (INM) establece que los requisitos de entrada deben cumplirse con un pasaporte o documento de viaje válido y vigente , además de las condiciones migratorias correspondientes.

México no suele establecer una norma de seis meses de validez para todos los extranjeros, por lo que es importante revisar las condiciones particulares aplicables a cada nacionalidad y tipo de viaje.

El Salvador

Los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte vigente y cumplir con las condiciones migratorias estables de las autoridades salvadoreñas. Para ciertas nacionalidades, se puede solicitar un plazo mínimo, además de otros documentos que acrediten el propósito y las condiciones de la estancia.

Honduras

Honduras también exige a los extranjeros presentar un pasaporte vigente y cumplir con los requisitos necesarios para ingresar al territorio. Dependiendo de su nacionalidad y las características de su viaje, podrían existir requisitos adicionales de viaje o documentación.

Nicaragua

Los extranjeros que ingresen a Nicaragua deben poseer un documento de viaje válido y vigente, y cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades del país. Las condiciones pueden variar según la nacionalidad del visitante y el tipo de entrada.

Además, existen directrices de movilidad regional que permiten a los ciudadanos de ciertos países de Centroamérica utilizar sus documentos nacionales de identidad para desplazarse dentro de los territorios incluidos en esos países específicos, siempre cumpliendo con las condiciones correspondientes.

(Representación creada con IA) ChatGPT

¿El pasaporte está vencido o no es totalmente válido?

El inconveniente no siempre surge cuando el viaje está ligado al destino. Esto puede ocurrir incluso antes del despegue , ya que las aerolíneas revisan la documentación de sus pasajeros y pueden impedir el embarque si detectan que no cumplen con los requisitos de entrada del país de destino.

Esto ocurre porque las aerolíneas pueden imponer multas y otros costos que se transfieren a una persona que posteriormente es trasladada por las autoridades migratorias.

Por lo tanto, un pasajero podría perderse en su boleto a menos que su viaje esté pagado en su totalidad , independientemente de si su pasaporte se vende o no, cumpliendo o no las condiciones estipuladas por el destino.

Antes de viajar, es mejor revisar estos requisitos.

Revisa el recibo del pasaporte .

Compruebe que el documento esté en buen estado y sin daños .

Consulta cuántos meses de vida requiere tu país de destino.

Verifique si se requiere visa, autorización electrónica u otro permiso previo .

Consulte los requisitos de los países donde se construirán las escaleras.

Renueva tu pase de acceso con suficiente antelación para evitar problemas con la compra.

Verifique los requisitos directamente con la autoridad migratoria, el consultor o la embajada correspondiente .

Importante: Tener un pasaporte vigente no garantiza la entrada a otros países. La decisión final corresponde a las autoridades migratorias y depende del cumplimiento de todos los requisitos aplicables para viajar.