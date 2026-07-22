Viajar a Europa sin revisar la vigencia del pasaporte puede convertirse en un problema de último momento.

Los principales aeropuertos de Madrid, Barcelona, Roma, Milán y París aplican estrictos controles migratorios y pueden impedir el embarque o el ingreso a quienes presenten un pasaporte vencido o que no cumpla con los requisitos mínimos de validez exigidos por el Espacio Schengen.

Por eso, renovar este documento con anticipación es clave para evitar demoras, pérdidas económicas e incluso la cancelación del viaje.

Los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Roma, Milán y París verifican la vigencia del pasaporte y el cumplimiento de los requisitos del Espacio Schengen antes de autorizar el embarque o el ingreso de los viajeros.

¿Por qué pueden impedirte viajar si no renovaste el pasaporte?

Aunque tengas el pasaje comprado, reservas de hotel y el resto de la documentación en regla, el pasaporte sigue siendo el requisito más importante para ingresar a los países del Espacio Schengen.

Las autoridades migratorias exigen que el documento:

Esté vigente a la hora de viajar.

Tenga una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del Espacio Schengen .

Haya sido emitido dentro de los últimos diez años .

Se encuentre en buen estado, sin páginas dañadas o información ilegible.

Si el pasaporte no cumple estas condiciones, la aerolínea puede negar el embarque desde el país de origen o las autoridades migratorias pueden rechazar el ingreso al llegar a destinos como Madrid, Barcelona, Roma, Milán o París.

Los controles serán más estrictos en los principales aeropuertos de Europa

Los aeropuertos internacionales de estas ciudades concentran millones de pasajeros cada año y cuentan con controles migratorios cada vez más digitalizados.

Además de verificar la identidad del viajero, las autoridades revisan la vigencia del pasaporte y el cumplimiento de las normas del Espacio Schengen.

Si detectan que el documento está vencido o no alcanza la validez mínima requerida, el pasajero puede quedar retenido en el control migratorio, perder su vuelo o recibir una denegación de entrada .

Por eso, las autoridades recomiendan comprobar la fecha de vencimiento del pasaporte varios meses antes del viaje y gestionar la renovación con suficiente anticipación para evitar inconvenientes.

Qué otros documentos pueden pedirte para ingresar a Europa

Además de un pasaporte válido, quienes viajen como turistas a España, Francia, Italia y otros países del Espacio Schengen pueden tener que acreditar otros requisitos durante el control migratorio.

Entre ellos se encuentran: